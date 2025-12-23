詐團鉛包金洗錢8.9億 7成員起訴求處重刑

每個「鉛包金」門擋切開後，可見內含六條黃金。（警方提供）

有詐團利用「假投資、假交友」等手法，向118名被害人遭施詐得手6.4億元，將詐騙所得購買超過200公斤的黃金，再把黃金包入鉛錫中佯以「鉛錫合金、門檔」名稱寄至柬埔寨等地洗錢，換算金額高達8.9億元；台北地檢署今依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、洗錢等罪嫌起訴集團核心女會計黃偲涵等7人，求處10年至20年不等重刑。

檢方並認為，與詐團交易黃金的港口王貴金屬公司實際負責人王明福，棄守銀樓業職責，利用專業身分掩護詐欺，淪為詐團共犯，與詐團交易高達8億元、逾200公斤的黃金條塊，以致詐團得以利用黃金斷點，將不法資金洗白，求刑20年。

其他幾名重要成員包含：指揮寄送鉛錫包金的集團成員王幃犇求刑20年；負責交收現金、黃金及寄送鉛錫包金的成員李志勝、鄭道陽，各求刑15年；車手陳孟群及寄送鉛錫包金出境的成員陳銘輝各求刑10年。

檢警調查，這個詐團分工仔細且龐大，有人專門利用「假投資、假交友」等手法施詐得手6.4億元，幹部姜光宗、謝江旺則負責指揮上述成員收交贓款及隱匿犯罪所得。

檢警調查，姜、謝為了隱匿不法所得，派王幃犇、鄭道陽等人把贓款寄放在王明福的公司內，用以購買日本品牌「Nihon」黃金共202公斤，再由王指揮鄭及陳銘輝將黃金包入鉛錫佯以「鉛錫合金、門檔」名稱寄送出境洗錢至柬埔寨、越南洗錢，以今年12月19日台灣銀行黃金牌價1公克4412元計算，這個詐團購入黃金的價值換算起來高達8.9億元。

檢察官陳玟瑾指揮新北市刑大及刑事局前後發動5波搜索行動，並扣得黃金條塊24條，每條1公斤，計有24公斤，以今年12月19日台灣銀行黃金牌價1公克4412元計算，折合約1億588萬餘元，均聲請法院宣告沒收。

警方查扣的門擋，每個「鉛包金」門擋內含六條黃金，但不是每個門擋都有黃金，也有不含黃金的門擋。（警方提供）

