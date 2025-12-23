為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詐團鉛包金洗錢8.9億 7成員起訴求處重刑

    2025/12/23 10:34 記者王定傳／台北報導
    每個「鉛包金」門擋切開後，可見內含六條黃金。（警方提供）

    每個「鉛包金」門擋切開後，可見內含六條黃金。（警方提供）

    有詐團利用「假投資、假交友」等手法，向118名被害人遭施詐得手6.4億元，將詐騙所得購買超過200公斤的黃金，再把黃金包入鉛錫中佯以「鉛錫合金、門檔」名稱寄至柬埔寨等地洗錢，換算金額高達8.9億元；台北地檢署今依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、洗錢等罪嫌起訴集團核心女會計黃偲涵等7人，求處10年至20年不等重刑。

    檢方並認為，與詐團交易黃金的港口王貴金屬公司實際負責人王明福，棄守銀樓業職責，利用專業身分掩護詐欺，淪為詐團共犯，與詐團交易高達8億元、逾200公斤的黃金條塊，以致詐團得以利用黃金斷點，將不法資金洗白，求刑20年。

    其他幾名重要成員包含：指揮寄送鉛錫包金的集團成員王幃犇求刑20年；負責交收現金、黃金及寄送鉛錫包金的成員李志勝、鄭道陽，各求刑15年；車手陳孟群及寄送鉛錫包金出境的成員陳銘輝各求刑10年。

    檢警調查，這個詐團分工仔細且龐大，有人專門利用「假投資、假交友」等手法施詐得手6.4億元，幹部姜光宗、謝江旺則負責指揮上述成員收交贓款及隱匿犯罪所得。

    檢警調查，姜、謝為了隱匿不法所得，派王幃犇、鄭道陽等人把贓款寄放在王明福的公司內，用以購買日本品牌「Nihon」黃金共202公斤，再由王指揮鄭及陳銘輝將黃金包入鉛錫佯以「鉛錫合金、門檔」名稱寄送出境洗錢至柬埔寨、越南洗錢，以今年12月19日台灣銀行黃金牌價1公克4412元計算，這個詐團購入黃金的價值換算起來高達8.9億元。

    檢察官陳玟瑾指揮新北市刑大及刑事局前後發動5波搜索行動，並扣得黃金條塊24條，每條1公斤，計有24公斤，以今年12月19日台灣銀行黃金牌價1公克4412元計算，折合約1億588萬餘元，均聲請法院宣告沒收。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣的門擋，每個「鉛包金」門擋內含六條黃金，但不是每個門擋都有黃金，也有不含黃金的門擋。（警方提供）

    警方查扣的門擋，每個「鉛包金」門擋內含六條黃金，但不是每個門擋都有黃金，也有不含黃金的門擋。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播