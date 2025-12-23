為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嘉市議會通過「普發6千」 警方提醒市民防詐

    2025/12/23 10:26 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市警局提醒市民，普發6千元現金相關發放作業細節仍需時間準備，目前市府「尚未」開放任何登記或預約系統，呼籲市民切勿輕信網路謠言或不明連結。（嘉市警局提供）

    嘉市警局提醒市民，普發6千元現金相關發放作業細節仍需時間準備，目前市府「尚未」開放任何登記或預約系統，呼籲市民切勿輕信網路謠言或不明連結。（嘉市警局提供）

    嘉義市加碼普發6千元現金今天上午經議會臨時會三讀審議通過。針對普發現金，嘉市警局提醒市民，相關發放作業細節仍需時間準備，目前市府尚未開放任何登記或預約系統，呼籲市民切勿輕信網路謠言或不明連結，以免遭詐騙。

    議會三讀通過市府提出「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」預算16億2100萬元，及「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」3千萬元、「振興經濟嘉市觀光產業補助自由行計畫」2500萬元、「振興經濟永續新生活推動計畫」354萬元及「清潔人員加班費」等共5案，合計16億8054萬元。

    由於普發6千元現金作業涉及民政等單位業務，市府另將同步發放65歲以上市民一千元春節禮金，建設處長呂獎慧強調，一定會在農曆年前發放。

    市警局提醒，詐騙集團常利用社會輿論高度關注之民生議題，搶先於官方公告前散布假訊息。針對此次普發現金，不法份子極可能利用民眾急於領取的心理，實施以下3種常見詐騙手法：

    1、假冒「搶先預約登記」：謊稱提早登錄個資可優先入帳，誘騙民眾填寫敏感個人資料；2、虛構「代辦領取服務」：謊稱可協助不便出門之長者進行線上代領，實則騙取個資或金融帳戶資訊。3、發送「身分驗證簡訊」：發送釣魚連結（Phishing），要求民眾輸入身分證字號或銀行帳號以確認領取資格，藉機盜刷或盜轉款項。

    市警局強調，截至目前為止，絕對沒有任何官方連結可供點擊領錢。正確的發放時程及具體領取方式（包含轉帳、臨櫃領取等細節），市府將另行公布說明，並透過市府官方網站正式公告。在市府發布正式公告前，網路上任何宣稱可「領取」或「登記」的連結，均為詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    嘉市加碼普發6千元現金今天上午經議會臨時會三讀審議通過。（記者丁偉杰攝）

    嘉市加碼普發6千元現金今天上午經議會臨時會三讀審議通過。（記者丁偉杰攝）

