高雄19歲男闖紅燈 追撞機車3人受傷送醫

高雄19歲男闖紅燈追撞機車3人受傷送醫。（民眾提供）

高雄19歲陳姓男子騎機車搭載蔡姓女子（17歲），行經凱旋二路時，疑未注意前方停等紅燈的機車，自後追撞造成3人受傷，所幸送醫均無大礙，詳細肇責待調查、釐清。

苓雅分局今（23）日指出，昨晚18時15分接獲通報車禍，需警方前往協助，警方派員到場，發現2輛機車倒於路中，2女1男均有擦挫傷，經送醫治療，意識清楚並無大礙。

請繼續往下閱讀...

經了解，陳姓男子（19歲）騎乘機車載乘客蔡姓女子（17歲）沿凱旋二路北向南行駛，行經苓雅區中正一路與凱旋二路口，碰撞同向騎乘機車停等紅燈的張姓女子（66歲）。

警方對2名機車騎士酒測，酒測值均為0，3名傷者送醫治療，意識清楚無大礙，警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為陳男闖紅燈，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。

陳男闖紅燈行為，違反道路交通管理處罰條例第53條，處1800元以上、5400元以下罰鍰。

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

高雄19歲男闖紅燈追撞機車，造成3人受傷送醫。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法