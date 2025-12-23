校園割喉案》高院改判2少年12年、11年 受害學生父母當庭哭喊判太輕

新北市某國中校園割喉案楊姓受害者的父母不滿為什麼判這麼輕。（資料照）

林姓女國中生前年12月與同校楊姓男學生起爭執，要求「乾哥」郭姓少年出面毆打楊生，郭持彈簧刀刺殺楊生，林女在旁還助勢說「給他死」，郭生竟持彈簧刀將楊生割頸身亡，新北地院少年法庭認定楊生、林女殺害楊生犯行情節重大，但犯後已反省自身過錯，且犯案時均未成年，適用減刑規定，依殺人罪判郭9年、林女8年，全案上訴，被害人家屬請求重判郭生2人，高等法院今判郭12年、林女11年徒刑，可上訴。

被害人父母聆判後，當庭對合議庭3法官大叫「我兒子被殺死了，為什麼判這麼輕」、「不要講一些空話」，均當庭哭泣不止。

前年12月25日聖誕節午休時間，林女到楊生班上找人，因用力甩門，被身為風紀股長的楊生制止，她心生不滿找來郭生助陣，前往楊生班級門口叫囂「滾出來」，並命郭生「打他」，期間還嗆前來制止的同學說「沒你的事就滾」，甚至在郭生行凶之際說出「給他死」。

郭生先出手毆打楊生頭部，再持隨身彈簧刀朝被害者左頸、胸背等處刺入7刀，造成楊生心臟、肺臟及腎臟損傷大量出血，全身臟器壞死，隔日晚間不治；案發後，新北地院少年法庭裁定將乾兄妹2人收容於台北少年觀護所，檢方去年5月依殺人罪嫌將2人起訴。

新北地院少年法庭審理認為，2人因誤認暴力得以解決紛爭的偏差觀念，在校園內殺害楊生，所為嚴重危害校園安全，造成被害人寶貴的生命消逝，以及被害人雙親痛失摯愛，產生永遠無法抹滅的巨大傷痛，檢察官及被害人家屬均請求從重量刑。

不過，合議庭審酌郭生、林女均為未滿18歲的未成年人，適用刑法第18條第2項減刑規定，亦綜合2人家庭狀況、智識程度、犯罪動機、目的、參與身分（動手、主事者）及程度、下手方式等一切情狀，且2人於少年觀護所期間分別經多次諮商、晤談後，已漸能覺察而反省自身的過錯及不當言行，但仍須時間予以學習及調整，再參酌衡司法院量刑資訊系統內相關實務類似案例的量刑參考，認定有必要藉由較長期以機構矯正處遇的方式，加強、調整2人身心狀態健全，並教育及導正2人的偏差觀念與行為，依殺人罪判處郭9年徒刑、林8年徒刑。

全案上訴高等法院，採不公開審理，楊生父母出庭後稱，開庭時竟被郭生怒瞪，對兒子無辜枉死傷心不已，一審判刑太輕，請求高院重判郭生、林女均30年以上徒刑。

