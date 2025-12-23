看到張文拿刀應先撞死？律師揭正當防衛關鍵界線：英雄可能變被告

張文在捷運中山站持刀隨機傷人，並施放煙霧彈，闖入誠品南西店後墜樓身亡。（資料照）

北捷隨機攻擊案造成包含嫌犯張文在內共4人死亡、11人受傷。案發後，網路上掀起熱議，不少人討論「如果當下有人開車撞死張文，法律責任會如何？」對此，律師劉韋廷直言，看見持刀不等於正在攻擊，關鍵在於能否證明「侵害正在發生」，否則即使自認見義勇為，最後恐怕仍難逃刑責。

劉韋廷今（23）日在臉書 以「看到拿刀的人，就能先撞死他嗎？」為題發文表示，有律師在網路發文提出一個極具「電影感」的假設：「如果我們預知張文會殺人，為了阻止他在還沒動手前，就先開車把他撞死，這樣還要不要被處罰？」他認為，這題一開始就有個致命的邏輯陷阱：「你把他撞死了，你怎麼證明『他本來一定會去殺人』？我們都沒有上帝視角，在法律上更不可能用『我猜他會殺人』去合理化『我先把他殺了』」。

請繼續往下閱讀...

劉韋廷進一步說明，如果張文確實有殺人意圖，甚至寫好了死亡筆記本並準備好刀，但在出手前一刻停下來，「那我們會處罰他殺人罪嗎？」刑法271條第3項有處罰「預備」殺人罪，不會處罰殺人既遂罪。因為「想」跟「做」之間，法律要處理的是行為的界線，而不是讀心術。

劉韋廷指出，回到現實可區分為幾種情境，第一種是丟煙幕彈、拿刀出現、看起來很可疑，但還沒開始攻擊，若衝上去把他撞死，法律上很可能直接落在殺人罪，「你可以說你是為了保護他人，可問題在於：當下只有『懷疑』，卻已經造成『確定的死亡』，沒有他殺人的結果，卻有你撞死人的結果，風險極高。」

第二種則是，當他已經沿街砍人，甚至有人已經受害，旁人親眼見到侵害正在發生，若此時以開車撞擊方式制止行兇，才「有機會」主張正當防衛或緊急避難。不過劉韋廷也強調，所謂「有機會」並非必然成立，法院仍會審酌是否迫在眉睫、是否別無他法，以及手段是否必要且未逾越比例原則。

針對外界質疑「難道一定要等到有人受害才能出手」，劉韋廷坦言，這正是法律核心的矛盾。一方面，社會期待暴力由公權力處理，避免私刑正義；另一方面，若不即時制止，可能導致更多無辜生命喪命。最終判斷的關鍵，往往就在於出手的瞬間，對方究竟只是「看起來像要犯案」，還是已經進入「正在犯案、持續侵害」的狀態。

劉韋廷最後總結，看見刀，不等於看見攻擊；唯有能夠證明侵害正在發生，才有機會談防衛，「否則你想當英雄，很可能最後變成被告。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法