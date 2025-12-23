幫媽媽打掃誤丟塑膠袋內3萬多元 新社清潔隊協助垃圾堆中尋回

羅女與丈夫在成堆方垃圾山中尋找媽媽藏在塑膠袋內的現金。（羅女提供）

台中市羅姓女子利用假日返家幫住在新社區的媽媽整理環境，結果誤將媽媽藏在塑膠袋內的34000元現金丟掉，因上週六垃圾車已載走垃圾，羅女獲知現金被她丟掉後很著急，昨週一上班立即和丈夫求助新社清潔隊，在清潔隊班長詹文榮協助下，將即將被載到焚化廠的垃圾倒出，羅女與丈夫就從垃圾山中找到母親藏有3萬4000元的塑膠袋，夫婦2人對清潔隊的協助一再表示感謝，詹文榮則表示，這是羅女的幸運和楅氣。

羅姓女子表示，父母住在新社山區，她與丈夫假日會返家探望，上週六她回家幫忙媽媽整理物品時，看到媽媽回收的一大包塑膠袋，袋中有袋，覺得塑膠袋太多會堆成雜物，就將該包塑膠袋丟進新社清潔隊垃圾車。

週日晚上，媽媽起床找塑膠袋，說袋內有存很久的現金，羅女獲知應該是被她丟到垃圾車的塑膠袋，因週日清潔隊休息，昨一早立刻和丈夫到新社清潔隊求助。

新社清潔隊班長詹文榮獲知，研判該批垃圾仍在大型垃圾車內，集中後正準備載到焚化廠焚化，隨即將該車後半部垃圾傾倒地面，並以吊爪抓散垃圾，方便羅女與丈夫尋找。

羅女說，一開始看到成堆的垃圾山時很想放棄，但又不想讓母親難過，和丈夫尋找10多分鐘後，驚喜找到塑膠袋，裡面的3萬4000元完好無損，一再感謝清潔隊班長詹文榮的熱心協助，沒想到新聞上常看到報導，老人家藏錢被不知情家人打包丟掉，相同橋段竟然發生在自己身上；詹文榮則說，羅女幸運找回誤丟的現金，這種情形常在清潔隊遇到，10次大約只有2次能順利找回，羅女很幸運，有福氣。

羅女成功找到媽媽的現金。（羅女提供）

羅女（右）十分感謝新社清潔隊班長詹文榮（左）的協助。（羅女提供）

