揭張文郵局存摺9點事實 四叉貓推測：中國死士應有巨額金錢

警方偵辦張文隨機殺人案，追查多日，雖然查出他的金流紀錄、部分犯罪準備來源，但至關重要的犯案動機，至今成謎。對此，四叉貓根據張文的郵局存摺，說出他的推測。

四叉貓在臉書PO文表示，當兵加保全的積蓄約9萬多元，他媽每三個月會匯款三萬元進去，每個月房租17000元，他媽資助的不夠繳房租，最近兩年總共有14筆金額存入，約在數千元至一萬多元，死亡後帳戶只剩下39元（應該還有他皮夾裡用一千元鈔票買統一豆漿找的錢），名下財產只有一台老機車（其他比較值錢的大概就筆電之類）。

四叉貓猜測，張文就讀資訊系，成績應該不錯，我查了他以前的計畫報告書以及專題，

懂人臉辨識程式，也會寫數據分析APP，另外他應該也喜歡打電玩，他可能、或許有接領現金的電腦資訊相關的委託案，又或者是靠販售遊戲虛擬寶物維生，拿到現金之後，花剩的再存入郵局帳戶去扣房租，兩年才存14筆，感覺只能節儉的活著。

四叉貓指出張文全身十萬的裝備（含煙霧彈）應該也是省吃儉用存很久，所以四叉貓猜測（再次強調只是猜測！）張文受到別人（對岸）指使或收買的可能性不高，你看對岸收買網紅去罵人的月薪都不只這些了，如果真的是對岸要花錢買死士，應該會有巨額的金錢供他在最後這段日子去玩樂吧，結果張文赴死前最豪華的享受竟然只是台北車站二樓美食街的680元牛排？總之有更多證據出來之前，只能先懷疑不採信。

