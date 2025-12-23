曬衣竿掉落砸到車 駕駛控鄰居全家「恐嚇」求償53萬

被從天而降的竹竿砸到，駕駛向鄰居求償53萬元。（資料照）

彰化縣一黃姓人家與鄰居素來不睦，前年1月29日，黃家主人停車，一根約6尺長的竹竿突從「從天而降」，砸到其車子，黃男認為鄰居全家6人意圖合謀，用竹竿砸他，具恐嚇意圖，除要求賠償修車費3萬元及要求50萬精神慰撫金元。法院經審理後認定事件為過失所致，僅判被告鄰居女主人一人賠償合理修車費用6831元，其餘請求駁回。

此事件發生於某社區樓房，原告與被告為相鄰住戶，長期因停車位問題積怨，事發當天，當天，一根約6尺長的曬衣竹竿從被告住家掉落，砸向黃男自小客車。黃男主張，此竹竿掉落非意外，而是被告故意丟擲，意圖毀損車輛並威脅其人身安全，此動作帶有恐嚇意味，造成其心理恐懼，故依民法侵權行為規定，向對方全家6人求償總額53萬元。

被告全家出庭，他們矢口否認涉及恐嚇，女屋主說，竹竿是自家曬衣用品，但當天她外出買午餐，返回後才發現竹竿已掉落地面，「那是它自己掉下來的。」被告全體請求駁回原告之訴。

經法院勘驗監視器畫面，事發當時，竹竿從被告房屋上方掉落，先平行落在原告車輛的遮雨棚上，經緩衝後垂直掉落，一端砸地後再傾倒敲擊車輛左前引擎蓋與側車身的交接處，隨後滑落地面。女主人返家後發現竹竿掉到1樓，將其撿起。

承審的法官表示，原告發現竹竿砸到其車子，下車查看，看到被告之一的黃男及一名外籍多工在陽臺上，便推測是對方所為。原告不知何人所為，仍「狀告全家」，原告未提供任何證據證明故意行為，故此部分不成立。駁回50萬元精神損害請求。

至於修費計算，法官依警方照片評估合理費用為工資4131元、噴漆材料2700元，總計6831元。法院認此為必要修繕費用，且烤漆材料不需折舊，其餘被告無責任。

