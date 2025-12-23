打造無死角治安防護網！和平警輔導偏鄉長者裝設監視器

和平區南勢里長劉興隆（右）以身作則，在警方協助下，率先在住家裝設監視器。（民眾提供）

台中市政府警察局和平分局鑑於監視器在治安工作中扮演重要角色，除可發揮預防犯罪、鞏固證據、追查犯嫌等功能外，也能有效提升公共安全及案件處理效率，推動「輔導民間裝設監視器」政策，鼓勵轄區民眾新增裝設、加裝鏡頭或調整攝錄角度，以降低治安死角，建構更完善的治安防護網，3個月來，光和平派出所轄內新增或改善監視器設置已達30處，成效顯著。

和平分局轄區地處偏遠，人口結構以中高齡及老年務農族群居多，對於科技產品及網路設備操作較為陌生，加上監視器需自行出資，一開始 推廣成效有限，和平出為加強推廣，經在地的南勢里長劉興隆協助，警方率先在其住家裝設監視器，並協助設定無線網路遠端監看等功能，建立成功示範案例，再由里長向里民宣導推廣，有效提升居民裝設意願，和平派出所統計，近3個月來，轄區內新增或改善監視器設置已達30處，成效顯著。

請繼續往下閱讀...

和平分局表示，未來將持續積極推廣民間裝設監視器，並與警方既有監錄系統相互搭配，打造完整的社會治安防護網，不僅有助於警方偵辦刑案與交通事故處理，更能提升為民服務效能，讓偏鄉居民生活更加安心有保障。

和平警分局員警協助民眾裝設住家監視器，警民合作打造無死角治安防護網。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法