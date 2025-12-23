10級風浪海巡艇主機爆管 輪機長率畢業實習生搶修化險為夷

澎湖海巡艇輪機長洪登結（左），帶領新兵上陣搶修。（澎湖海巡隊提供）

水火無情！尤其是搏浪出擊，不容許一點閃失，澎湖海巡隊百噸級巡防艇10087艇，21日冒著10級強風浪出海巡弋，捍衛國家主權與漁民生計，卻發生主機爆管故障，導致巡防艇隨風漂流，情況一度相當危急，所幸船上輪機長洪登結臨危不亂，帶領船上甫畢業實習邱姓女警，展開搶修作業化險為夷。

洪登結在脆上發文，以《臨危不亂》描述當日驚險情況，在陣風10級惡劣海象環境，主機爆管故障排除搶修，順便指導新一代，海上兄弟真的個個不簡單。風浪再大，也動搖不了彼此守住安全的決心；設備有限，但海上兄弟的信任與勇氣無限。

據了解，10087艇因應東北季風起，中國鐵殼船常會成群結隊越界七美西南海域，對澎湖漁民生計造成威脅，因此21日超前部署進駐七美，並就近展開護漁巡航任務，由於陣風達10級風浪波濤洶湧，右主機淡水冷卻銅管破裂，出現故障待排除，巡防艇隨波逐流，場面相當驚險，必須快速排除障礙，才能確保巡防艇及船上人員安全。

輪機長洪登結立即帶領警專42期剛畢業的邱姓女隊員，12月14日才實習期滿，加上另一位男隊員，迅速進入引擎室狹小艙間展開搶修，找出問題根源逐步完成搶修作業，才讓船隻化險為夷，除了解決問題之外，更有世代傳承的意味，讓海巡不畏苦、不怕難海上巡弋精神代代相傳。

十級強風導致海巡艦艇主機爆管故障，輪機長率員搶修。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海巡艇10087，趕往七美超前部署。（澎湖海巡隊提供）

