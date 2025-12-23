為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    10級風浪海巡艇主機爆管 輪機長率畢業實習生搶修化險為夷

    2025/12/23 09:19 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖海巡艇輪機長洪登結（左），帶領新兵上陣搶修。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡艇輪機長洪登結（左），帶領新兵上陣搶修。（澎湖海巡隊提供）

    水火無情！尤其是搏浪出擊，不容許一點閃失，澎湖海巡隊百噸級巡防艇10087艇，21日冒著10級強風浪出海巡弋，捍衛國家主權與漁民生計，卻發生主機爆管故障，導致巡防艇隨風漂流，情況一度相當危急，所幸船上輪機長洪登結臨危不亂，帶領船上甫畢業實習邱姓女警，展開搶修作業化險為夷。

    洪登結在脆上發文，以《臨危不亂》描述當日驚險情況，在陣風10級惡劣海象環境，主機爆管故障排除搶修，順便指導新一代，海上兄弟真的個個不簡單。風浪再大，也動搖不了彼此守住安全的決心；設備有限，但海上兄弟的信任與勇氣無限。

    據了解，10087艇因應東北季風起，中國鐵殼船常會成群結隊越界七美西南海域，對澎湖漁民生計造成威脅，因此21日超前部署進駐七美，並就近展開護漁巡航任務，由於陣風達10級風浪波濤洶湧，右主機淡水冷卻銅管破裂，出現故障待排除，巡防艇隨波逐流，場面相當驚險，必須快速排除障礙，才能確保巡防艇及船上人員安全。

    輪機長洪登結立即帶領警專42期剛畢業的邱姓女隊員，12月14日才實習期滿，加上另一位男隊員，迅速進入引擎室狹小艙間展開搶修，找出問題根源逐步完成搶修作業，才讓船隻化險為夷，除了解決問題之外，更有世代傳承的意味，讓海巡不畏苦、不怕難海上巡弋精神代代相傳。

    十級強風導致海巡艦艇主機爆管故障，輪機長率員搶修。（澎湖海巡隊提供）

    十級強風導致海巡艦艇主機爆管故障，輪機長率員搶修。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡艇10087，趕往七美超前部署。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡艇10087，趕往七美超前部署。（澎湖海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播