台中男醫院逼病友口交、打手槍 下場慘了

台中一名男子在醫院強迫病友幫他「口交」、「打手槍」，台中地院依對心智缺陷之男子犯強制性交罪，判決應執行4年6月徒刑。（記者陳建志攝）

台中一名男子阿雄（化名）和病友阿明（化名）都在一家醫院接受監護處分強制治療，沒想到去年6月，阿雄接連在病房和浴室，強迫阿明幫他「口交」、「打手槍」得逞，直到其他病友發現告知護理師始揭發上情，阿雄被捕後坦承犯案，台中地院審理時，審酌阿雄罹患行為規範障礙症、輕度智能障礙依法減刑，依對心智缺陷之男子犯強制性交罪共3罪，判應執行4年6月徒刑。

判決指出，罹患輕度智能障礙的阿雄2024年6月和阿明都在台中一家醫院接受監護處分強制治療，沒想到6月22日晚上6點多，阿雄竟在病房內，逼迫阿明幫他「口交」、「打手槍」，阿明害怕不敢違抗，阿雄更壓住他的頭迫使他含住下體，以此方式強制性交得逞。

阿雄食髓知味，6月24日下午4點多，又趁阿明在醫院浴室洗澡，威脅若不幫他打手槍就要打他，阿明因畏懼不敢違抗，蹲在地上撫弄阿雄下體，阿雄又接續以手壓住阿明的頭，迫使阿明幫他口交，強制性交得逞；當天晚上6點多，又在病房內強迫阿明幫他打手槍，強制猥褻得逞。

阿雄的惡行，因有其他病友發現告知護理師，護理師再通報護理長，並詢問阿明確認有此事後向警方報案法辦，阿雄在偵訊、法院審理時均坦承犯行。

阿雄經醫院診斷，判定案發時，情緒及精神狀態處於相對穩定期，非於精神疾病急性期，但法官認為其罹患的行為規範障礙症、輕度智能障礙與躁鬱症，造成其認知較一般人顯著降低，影響他辨識行為違法與控制衝動的能力，依刑法第19條第2項規定減輕其刑。

不過審酌未能與阿明成立調解，也未獲阿明原諒，且僅為滿足性慾，即對阿明強制性交、強制猥褻行為，嚴重侵害阿明自主權，2次強制性交、1次強制猥褻，分別判處3年10月和1年10月徒刑，合併應執行4年6月，且執行完畢應施以監護3年。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

