12月95魔咒再起？19歲澎科大學子車禍緊急後送搶命

車禍發生後警消趕抵現場，傷者先送醫搶救。（馬公警分局提供）

12月95魔咒再起？澎湖連續2起車禍奪命，疑似肇事汽車駕駛都是95年次，昨（22）日又傳出19歲澎科大學子，騎車行經馬公市文學路與文前街岔路口，遭自小貨車撞擊倒地腦部受傷，連夜緊急後送高雄榮總搶命，由於95年次都是19歲，不少人認為年關前逢9，還是要小心謹慎。

馬公警分局調查指出，昨日下午3時23分許，在馬公市文學路與文前街岔路口，許姓男大生（95年次，桃園）騎乘普重機車，沿文前街東往西方向行駛，與民眾徐姓男子（78年次，澎湖）駕駛自小貨車，沿文學路南往北方向行駛，雙方發生碰撞致肇事，許姓大學生當場倒地，民眾報案請警消前往現場救援。

許男腦部受傷送三總澎湖分院救治，酒測值抽血代驗中，徐男酒測值為0.00mg/L。受到重創的許姓大學生，經診斷為非創傷性蜘蛛網膜下腔出血，經三軍總醫院澎湖分院醫療團隊妥適處置後，透過衛生福利部空轉後送遠距醫療會診平台，啟動後送機制，轉診至高雄榮民總醫院接受進一步治療，許姓大學生家屬趕搭夜車，由桃園前往高雄會合照顧。

澎湖縣衛生局局長陳淑娟強調，澎湖離島醫療資源相對不足，民眾若發生重症或重大緊急傷病狀況，空中轉診能有效爭取黃金救援時間。衛生局將持續優化緊急醫療資源與運輸機制，確保民眾在第一時間獲得完善醫療照護。

馬公文學路自小貨車撞機車車禍，導致19歲澎科大學子後送台灣搶命。（馬公警分局提供）

