汽車教練強吻女學員 車內監視器重現惡行

新竹汽車駕駛教練狄男趁開遊覽車載剛成年的小美回家時，竟強吻小美得逞，事後於警方與檢察官偵訊時均矢口否認犯行，直到新竹地院開庭時，將遊覽車上的監視器影像當庭勘驗，才重現狄男惡行，逼得他不得不俯首認罪，法官痛批他毫無悔意且浪費司法資源，依強制猥褻罪判刑8月。

法官調查，駕駛遊覽車為業的狄男，同時擔任剛成年的小美與姐姐的汽車駕駛教練。今年3月14日下午1時30分許，狄男自駕訓班駕駛營業遊覽大客車載2女返家，姐姐坐在遊覽車上層乘客座位區，小美則坐在駕駛座旁座位。

行經新竹市竹光路與延平路口停等紅燈時，狄男竟趁小美不及抗拒之際，親吻小美嘴唇1次；且為滿足自己性慾，將原先性騷擾犯意提升為強制猥褻，違反小美意願，接續以雙手抓住其雙頰、將小美臉部拉近自己強吻嘴唇，而以此方式猥褻得逞。小美下車後告知姐姐此事並報警處理，經警方調閱遊覽車監視器影像而循線查獲。

法官審酌狄男明知小美剛成年不久，其為滿足一己之私慾，竟利用駕駛遊覽車搭載小美機會，對小美強制猥褻，造成被害人心理上難以磨滅之陰影，其行為當無任何可取之處。

法官痛批狄男於警詢、偵查及準備程序中，始終矢口否認犯行，經第2次準備程序中勘驗遊覽車監視器影像才坦承，對司法資源造成相當程度之耗費，其犯後態度不佳，且迄今未與被害人達成調解或提出相當賠償，最後依強制猥褻罪判刑8月。

