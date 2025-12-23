為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男獵殺伯勞鳥被查獲 竟持刀恐嚇員警罪加一等

    2025/12/23 06:39 記者鮑建信／高雄報導
    張男涉嫌獵殺伯勞鳥，又持刀恫嚇員警，被高雄高分院判囚。（記者鮑建信攝）

    張男涉嫌獵殺伯勞鳥，又持刀恫嚇員警，被高雄高分院判囚。（記者鮑建信攝）

    屏東張姓男子涉嫌捕殺保育類伯勞鳥，被員警發現追捕，竟持鐮刀恐嚇警員，被高等法院高雄分院依違反野生動物保育法等罪，併處有期徒刑1年2月。

    判決書指出，被告張男在屏東縣恆春鎮五里亭段345、346、347、348、349、923、931-3、940、947、948-1地號等10筆土地，架設自行製作俗稱「鳥仔踏」獵捕器具共60支，涉嫌獵捕紅尾伯勞鳥。

    2023年9月26日晚上，張男攜帶網袋等物，前往收取捕獲戰利品，並將困在鳥仔踏的4隻伯勞鳥取下裝入其鳥袋，被埋伏警員當場查獲，他逃逸過程中，還涉嫌持鐮刀與警員對峙，並出言恫嚇，後經被通緝到案。

    屏東地院依涉嫌違反野生動物保育法和妨害公務罪，分別判處有期徒刑1年2月和10月有期徒刑，併執行刑1年10月後，他不服上訴指出，獵捕鶺只有4隻，要求從輕發落，並宣告緩刑。

    高雄高分院調查，審酌張男坦承獵殺伯勞鳥犯行，從輕改判8月徒刑，妨害公務部分刑度不變，併執行刑1年2月，仍可上訴。

    熱門推播