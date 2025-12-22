健身房烤箱昏倒 桃園婦送醫一度命危

桃園74歲女性昨下午在大園區World Gym健身房運動，被員工發現昏倒在烤箱內。（圖取自World Gym大園店臉書）

桃園市1名74歲女性昨（21日）前往桃園市大園區World Gym運動，當日下午1點多被健身房員工發現人在烤箱內昏倒，立即通報119派遣救護車到場，由健身房主管陪同就醫，途中一度失去生命跡象，所幸到醫院後經醫師急救後恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房救治。健身房主管於桃市府體育局了解時表示，醫師稱可能是心肌梗塞；桃市議員游吾和表示，家屬質疑病患身上有燙傷，懷疑是健身房設備問題釀禍，已前往大園警分局製作筆錄並研擬提告。

質疑設備造成燙傷 家屬擬提告

市府體育局指出，該健身房今年7月曾聯合稽查，查無違規事項，將持續追蹤後續狀況，而昏倒送醫的女性消費者本月20日才剛加入健身房會員，21日下午就出狀況，健身房員工發現後立即連繫主管並報案召來救護車送醫急救並通知家屬，健身房主管當時陪同救護車至醫院，並與家屬持續保持聯繫與關心慰問；體育局了解時，館方主管回應說，醫師指女消費者可能為心肌梗塞，體育局已要求該館於新會員申請入會時，應主動了解是否有不適合進入高溫場域的病史，以防意外發生。

民進黨市議員游吾和指出，家屬已前往大園派出所製作筆錄並研擬提告，因家屬表示看見婦人腳部有燙傷，對於心肌梗塞說法有意見，他已要求體育局要查清楚事發原因，也要求相關單位前往檢查健身房是否有管理疏失及設備失當問題。

