楊梅文化街駕駛忘拉手煞車 遊覽車逆向滑行橫掃騎樓8機車

桃園市楊梅區文化街今晚發生遊覽車臨停路邊，因司機下車忘拉手煞車導致車輛滑行逆向，撞進對向騎樓店家。（警方提供）

桃園市楊梅區文化街今（22日）晚發生驚險車禍，一名黃姓男子駕駛遊覽車行經文化街臨停路邊買東西，疑似下車忘記拉手煞車導致車輛一路滑行逆向，直到撞進對向騎樓店家才停下，過程中共造成8輛機車被撞毀，所幸無人受傷。

有網友今晚在Threads上PO出影片指出，今晚7點許正值用晚餐時間，楊梅區文化街上不少人車經過且在店面購買東西，當時這輛遊覽車原臨停在路邊，不明原因緩慢滑行至路中央，且毫無煞車持續滑行到對向，許多駕駛見狀紛紛閃避停下，後方另輛公車司機目睹遊覽車一路逆向滑行、頻頻按喇叭提醒用路人，但最終遊覽車仍撞進對面騎樓，嚇壞整排用路人。

楊梅警方說明，今晚7點許警方接獲報案，楊梅區文化街發生交通事故，經了解為65歲黃姓男子駕駛遊覽車臨停路旁，下車買東西時忘記拉上手煞車，導致車輛滑行至對向，並衝撞8輛機車，所幸無人員受傷，經檢測駕駛酒測值為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。

黃姓男子駕駛遊覽車臨停路旁，下車時忘記拉上手煞車，導致車輛滑行至對向，並衝撞8輛機車，所幸無人員受傷。（警方提供）

