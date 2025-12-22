為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    楊梅文化街駕駛忘拉手煞車 遊覽車逆向滑行橫掃騎樓8機車

    2025/12/22 23:25 記者李容萍／桃園報導
    桃園市楊梅區文化街今晚發生遊覽車臨停路邊，因司機下車忘拉手煞車導致車輛滑行逆向，撞進對向騎樓店家。（警方提供）

    桃園市楊梅區文化街今晚發生遊覽車臨停路邊，因司機下車忘拉手煞車導致車輛滑行逆向，撞進對向騎樓店家。（警方提供）

    桃園市楊梅區文化街今（22日）晚發生驚險車禍，一名黃姓男子駕駛遊覽車行經文化街臨停路邊買東西，疑似下車忘記拉手煞車導致車輛一路滑行逆向，直到撞進對向騎樓店家才停下，過程中共造成8輛機車被撞毀，所幸無人受傷。

    有網友今晚在Threads上PO出影片指出，今晚7點許正值用晚餐時間，楊梅區文化街上不少人車經過且在店面購買東西，當時這輛遊覽車原臨停在路邊，不明原因緩慢滑行至路中央，且毫無煞車持續滑行到對向，許多駕駛見狀紛紛閃避停下，後方另輛公車司機目睹遊覽車一路逆向滑行、頻頻按喇叭提醒用路人，但最終遊覽車仍撞進對面騎樓，嚇壞整排用路人。

    楊梅警方說明，今晚7點許警方接獲報案，楊梅區文化街發生交通事故，經了解為65歲黃姓男子駕駛遊覽車臨停路旁，下車買東西時忘記拉上手煞車，導致車輛滑行至對向，並衝撞8輛機車，所幸無人員受傷，經檢測駕駛酒測值為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。

    黃姓男子駕駛遊覽車臨停路旁，下車時忘記拉上手煞車，導致車輛滑行至對向，並衝撞8輛機車，所幸無人員受傷。（警方提供）

    黃姓男子駕駛遊覽車臨停路旁，下車時忘記拉上手煞車，導致車輛滑行至對向，並衝撞8輛機車，所幸無人員受傷。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播