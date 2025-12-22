12/22 威力彩、今彩539頭獎都摃龜

12月22日開獎的第114000102期威力彩、第114000308期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

12月22日開獎的第114000102期威力彩、第114000308期今彩539頭獎均摃龜。威力彩已連續16期摃龜，下期（25日）頭獎累積獎金上看3.1億元。

第114000102期威力彩中獎號碼為「第一區：05、16、21、25、32、34，第二區：08」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共242注中獎，每注可得4000元；陸獎共1615注中獎，每注可得800元；柒獎共3414注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9267注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2549注中獎，每注可得100元；普獎共4萬8483注中獎，每注可得100元。

第114000308期今彩539中獎號碼為「02、22、24、27、38」，頭獎摃龜；貳獎共225注中獎，每注可得2萬元；參獎共7650注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8174注中獎，每注可得50元。

第114000308期39樂合彩中獎號碼為「02、22、24、27、38」，四合開出1注，每注可得21萬2500元；三合共211注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2409注中獎，每注可得1125元。

第114000308期3星彩中獎號碼為「302」，壹獎共73注中獎，每注可得5000元。

第114000308期4星彩中獎號碼為「6090」，壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

