普發1萬元防搞「鬼」 台南警偕網紅郭鬼鬼拍反詐片

台南市警二分局力邀網紅郭鬼鬼（右）參與拍攝反詐騙宣導影片，希望獲得更多網友重視。（南市警二分局提供）

政府正在普發全民1萬元現金，當心遭詐騙集團利用！台南市警察局第二分局特地邀請社群平台粉絲人數超過百萬的知名網紅「郭鬼鬼」，與現職刑警聯手拍攝反詐騙宣導影片，透過網路向民眾宣導正確防詐觀念，教大家防詐4不原則，避免落入詐騙集團陷阱，提升全民防詐意識。

南市警二分局指出，詐騙集團常利用民眾關心政府補助及現金發放議題，假冒政府機關名義，透過簡訊、電子郵件或社群平台散布不實訊息，誘使民眾點擊連結、填寫個人資料或依指示轉帳，造成財物損失。影片特別強調「防詐4不」原則：不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，希望民眾都能提高警覺。

請繼續往下閱讀...

宣導影片也明確提醒，政府不會主動以簡訊或電子郵件通知民眾領錢，亦不會主動以電話聯絡要求民眾到ATM轉帳。凡是要求操作ATM、提供金融帳戶或個人資料者，皆極有可能是詐騙行為，民眾切勿點擊不明簡訊、網址連結或電子郵件，以免遭詐。

此外，為提升民眾參與度及宣導成效，本次反詐宣導影片亦併同推出「刑事小熊抽獎」互動贈送活動，鼓勵民眾觀看影片、分享防詐資訊，透過寓教於樂方式加深反詐觀念。

南市警二分局重申，民眾如遇疑似詐騙情事，應立即停止操作並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證；警方也將持續透過跨界合作與多元宣導方式，加強反詐騙宣導力度，與民眾攜手共同防堵詐騙犯罪，守護市民朋友的身家財產安全。

社群平台粉絲人數超過百萬的知名網紅「郭鬼鬼」，透過網路向民眾宣導正確防詐觀念。（南市警二分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法