懷疑鄰居通報捕捉流浪狗 高雄浪爸浪媽蛋洗25天判易科刑

餵養流浪狗的陳姓女子懷疑吳姓鄰居通報「愛狗人協會」抓捕，夥同友人黃男涉嫌利用深夜，朝吳住處投擲雞蛋25天，被高等法院高雄分院依強制罪分別判處5月和3月定讞。示意圖，和新聞事件無關。（資料照）

餵養流浪狗的陳姓女子懷疑吳姓鄰居通報「愛狗人協會」抓捕，夥同友人黃男涉嫌利用深夜，朝吳住處投擲雞蛋25天，被高等法院高雄分院依強制罪分別判處5月和3月定讞。

判決書指出，被告陳女和友人黃男平日在她位於小港區高坪11路住處飼養流浪狗，2人因懷疑鄰居吳男妻子向「愛狗人協會」通報抓捕狗未歸，於2024年1月21日至5月12日，以1人或2人方式，利用晚上或凌晨涉嫌朝吳宅投擲雞蛋。

請繼續往下閱讀...

案經吳男向小港分局報案，辦案人員傳喚陳女和黃男到案說明後，依妨害自由罪嫌，函送高雄地檢署偵查、起訴，法官對陳女和黃男分別判處易科刑5月和2月。

2人均不服上訴指出，雖坦承有丟雞蛋，但辯稱事先有出聲告知，確認無人回應，始動手砸雞蛋，監視也未拍到，否認犯行。

高雄高分院調查，被告等丟雞蛋鬧事時間近半年，造成吳家莫大困擾，並認為他們所辯不足採信，陳女刑度不變，但黃男因累犯，從重改判3月，如易科罰金，以1000元折算1日，全案落幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法