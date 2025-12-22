中國4艘海警船再次「常態化騷擾」金門 海巡全程監控、驅離

海巡署金馬澎分署表示，中國4艘海警船再次進行「常態化騷擾」，海巡隨即調派巡防艇併航對應，並予驅離。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署表示，中國海警再次進行「常態化騷擾」，繼12月18日侵擾金門水域後，今天又被第12（金門）巡防區偵獲到4艘中國海警船於金門周邊海域編隊，海巡隨即調派巡防艇對應拒止，並予驅離。

金馬澎分署指出，金門巡防區下午2點多偵獲中國海警船於金門東方及西南方水域外集結，立即調派巡防艇前往預置部署；接近3點時，中國海警「14606」、「14508」、「14605」及「14609」4船採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼鄉西南方及料羅東南方闖入金門限制水域，意圖分散我方監控能量。

海巡署面對中國海警船的移動，立刻以預置4艘巡防艇趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知中國海警船行為，已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域秩序，要求立即轉向。在海巡全力應對阻止下，中國海警船下午接近5點轉向航離金門限制水域。

海巡署強調，中國海警編隊侵擾行為持續不斷，從海警船航行態樣分析，顯而易見是「常態化騷擾」，海巡署將秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，並公布執法畫面，破除中國海警不實訊息，捍衛國家主權，安定民心士氣。

海巡署金馬澎分署調派巡防艇對中國海警船併航對應，並同步以中、英文廣播，要求中船駛離。（金門海巡隊提供）

