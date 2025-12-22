為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    冒名公司董事長成立Line群組 屏警揭詐團滲透企業新招

    2025/12/22 20:20 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東警分局前往企業進行犯罪預防宣導。（屏東警分局提供）

    屏東警分局前往企業進行犯罪預防宣導。（屏東警分局提供）

    詐團又有詐騙新招，蒐集企業高階主管名片資訊後，冒充董事長要求主管協助成立Line群組，將公司全體同仁加入，準備作為後續發送詐騙指令之用；屏東警分局今（22）日表示，這項新手法真實發生在轄內的公司，還好及時被識破，籲請民眾若遇類似情形應提高警覺。

    屏東警分局指出，詐欺集團疑似蒐集轄內一家水資源公司吳姓副總名片資訊後，冒充黃姓董事長身分，透過電子郵件寄送訊息給吳副總，所幸副總於收信後立即向董事長本人查證，迅速確認該封電子郵件為詐欺集團冒名所發，及時阻斷後續可能發生的詐騙行為，成功避免公司及員工受害。

    警方初步研判，該封偽冒信件內容是以董事長名義要求副總協助「成立Line群組」，並將公司全體同仁加入，疑為詐欺集團欲蒐集企業內部通訊名單，或作為後續發送詐騙指令，如要求匯款、交付內部資料等之用，相關實際犯意與後續動向，警方將持續蒐證與觀察。

    屏東警分局提醒，詐欺集團近來常鎖定企業體系及產業鏈下手，以偽冒主管、公司高層身分為手法，先透過名片、官網資訊等蒐集基本資料，再以「建立群組」、「緊急指示」、「財務相關事項」等名義行騙。民眾及企業同仁如接獲可疑訊息，務必以其他管道查證身分，避免落入陷阱。

    詐團冒充董事長發信給副總。（屏東警分局提供）

    詐團冒充董事長發信給副總。（屏東警分局提供）

    圖
    圖
