    首頁 > 社會

    統籌陸海空司法警察機關 澎湖地檢署成立防範恐攻應變小組

    2025/12/22 20:42 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖地檢署防範恐怖攻擊應變小組，加強機場港口見警率。（馬公警分局提供）

    澎湖地檢署防範恐怖攻擊應變小組，加強機場港口見警率。（馬公警分局提供）

    北捷無差別殺人案件，澎湖地方檢察署奉台灣高等檢察署指示，統一指揮偵辦危害公眾安全相關案件，高檢署檢察長張斗輝今（22）日指示全國各地方檢察署對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應統一由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

    澎湖地處離島且位處第一作戰區，戰略地位重要，對外交通倚賴航空及海運，每日出入航空站及碼頭港滬之居民與觀光客甚多，且為推展觀光吸引人潮，澎湖縣政府及相關單位皆辦理大型活動如花火節、澎湖追風音樂節等，吸引眾多觀光客及民眾參與。

    為防止該等場域及活動成為恐嚇、模仿或散布恐懼情形之對象，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為，澎湖地檢署奉高檢署指示，由檢察長指派主任檢察官及檢察官成立防範恐怖攻擊應變小組，並與轄區內包含澎湖縣政府警察局、海巡署第13巡防區、第八海巡隊、第七岸巡隊、航警局馬公分駐所、港警澎湖港中隊、澎湖縣調查站、澎湖防衛指揮部、澎湖憲兵隊、財政部關務署高雄機場分關離島派出課、澎湖縣政府消防局、衛生局等單位，保持聯繫及建立窗口，俾即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效，就危害公眾安全之案件強力執法，以確保社會秩序及民眾安全。

    澎湖花火節人山人海，成為防範恐怖攻擊重點。（澎湖縣政府提供）

    澎湖花火節人山人海，成為防範恐怖攻擊重點。（澎湖縣政府提供）

