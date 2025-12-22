余家昶入祀忠烈祠有望 桃市府：另評估頒發傑出市民榮譽

余家昶的8旬母親受訪表示，希望兒子未來能入祀忠烈祠，她會很開心。（記者李容萍攝）

北捷台北車站、中山站周邊發生隨機殺人案釀4死11傷，57歲余家昶捨命攔阻成首位罹難者，余家昶8旬母親今（22）日受訪表示，希望兒子未來能入祀忠烈祠，她會很開心。台北市長蔣萬安主張申請褒揚令，希望余能入祀忠烈祠，而立法院內政委員會今也通過相關臨時提案。

對此，桃園市政府民政局禮儀事務科長游琇茹表示，「入祀忠烈祠」須經國家審核程序，原則以因公殉職的軍、警、消及民防人員為對象；一般人民如具特殊忠烈事蹟，仍須經主管機關核准，報請內政部等相關機關審議。余家昶英勇救人、不幸罹難，桃園市政府將在尊重家屬意願及相關制度規範下，盡力協助家屬爭取認定與表揚。

游琇茹說，英勇遇害的余家昶設籍桃園市，有關頒發傑出市民，市府將依「桃園市傑出市民證及榮譽市民證頒贈實施要點」規定評估辦理；基本上，入祀忠烈祠與頒發傑出市民榮譽制度上可並存，但入祀忠烈祠屬於對忠勇事蹟的最高表揚規格，實務上較少另頒其他榮譽；而傑出或榮譽市民多以對地方發展具特殊貢獻者為主，如醫療、教育、體育等領域。

據了解，已故藝人、「帽子歌后」鳳飛飛（本名林秋鸞）是桃園市大溪區人，以其卓越的演藝成就和對流行文化的貢獻，離世後被授予桃園市傑出市民榮譽，是少數被授予此殊榮的藝人之一，以表彰她對桃園乃至華人社會的重大貢獻。鳳飛飛將華人音樂推向高峰，離世後長眠於桃園大溪。

余家昶的母親出示日前與兒子視訊照。（記者李容萍翻攝）

