    北捷董事長：1219所有監視器都有畫面 7支因主機故障無法回溯

    2025/12/22 18:07 記者何玉華／台北報導
    台北捷運公司董事長趙紹廉說明1219當天監視器的狀況。（記者何玉華攝）

    台北捷運公司董事長趙紹廉說明1219當天監視器的狀況。（記者何玉華攝）

    捷運台北車站、中山商圈19日發生連續無差別攻擊，造成4死11傷，事發當時傳出有監視器失靈沒有畫面的情形；台北捷運公司董事長趙紹廉今（22）強調，所有的監視器在當天並沒有任何一台故障，都可以看到要拍攝的地方。只是有一台主機磁區受損，影響他所操作的7支監視器畫面，沒有辦法馬上回溯去找前幾分鐘或半小時的影像，但是可以看到現場即時的影像。

    對於北捷傳出監視器失靈無法調閱畫面，台北捷運公司總經理黃清信21日證實有一組硬碟故障，但強調不影響整個畫面取得。趙紹廉今天出席道路交通安全會報後受訪，強調所有的監視器在當天並沒有任何一台故障，都可以看到要拍攝的地方，只是其中有7支監視器的主機硬碟磁區受損，無法回溯之前的畫面。

    趙紹廉說明，B2那一層的路徑上共有40幾支監視器，是由4個主機操作，每一個主機分別操作8到12支的監視器。其中有1台主機磁區前一天受損，影響它所操作的7支監視器，沒有辦法馬上回溯去找前幾分鐘或半小時的影像，但是可以看到現場即時的影像。但沿線還有其他12支監視器可以回溯畫面，因此北捷可提供嫌犯從8號樓梯下去後，一直走到往北車方向的畫面。

    趙紹廉強調「沒有」延誤辦案，，因為在關鍵的路線上還有12支攝影機的硬碟都沒有問題，可以查得到，主要是嫌犯當天多次換裝，加上有煙霧，使得無法在第一時間判斷出是那一個人。

    他表示，北捷行控中心當天一發現有煙霧就去追查，也發現有人丟擲煙霧彈，因此很快通知捷運警察跟110，若是失火就會通知消防單位，警方、救護車、消防車很快就到了。當天也有廣播，可能因為現場有很多收音，大家會覺得沒有聽到，並不代表並沒有廣播，所有閘門也有同仁、保全請民眾趕快離站。

    他說，從鄭捷事件後，每個車站的詢問處都有給站務員配備盾牌、長棍，現在把原本覆蓋物先拿開，好隨時取用；站務同仁也定期接受檢警教官的訓練、增加防身的機會。保全的同仁有防狼噴霧和相關東西，但沒有配警棍，有些精英保全除了防狼噴霧、警棍以外，還有電擊棒。

