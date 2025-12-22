連續攻擊後才知畫面不能回放 簡舒培：北捷1萬多支監視器有何用

台北捷運公司今赴台北市議會交通委員會，進行隨機砍人案後專案報告。（記者董冠怡攝）

台北捷運公司今赴台北市議會交通委員會，進行隨機砍人案後專案報告，強調板南線台北車站B2層區域設有4組錄影主機，3組影像紀錄及回放功能正常運作，沒有斷點，不影響警方辦案。議員徐弘庭批評，有一組異常為何還說監視系統運作正常？議員簡舒培也斥，案發後調畫面才知設備異常，非常離譜。

徐弘庭表示，北捷主機不能回放的意思，是存檔不見了，還是檔案毀損不能播？北捷總經理黃清信回應，經查是磁區故障。徐說，那就是沒檔案了，「沒檔案就不能說監視系統運作正常啊！」雖然鏡頭是好的，只是沒有錄影？還是只是主機不能播，但是檔案還在？

簡舒培質疑，沒有就沒有啊，北捷為何要換句話說？並追問壞掉的主機，無法存取的鏡頭有7個，主機無法回播，導致警方第一時間調閱監視器畫面時，尋找張文受阻。黃清信回應，整理資料花費很多時間，第一時間要能鎖定嫌犯有困難。

她也提到，何時發現設備故障？黃清信坦承，當天沒有發現，是捷運警察當晚6點4分告知，現場查看發現應為回播問題，才做處理。

此外，有無掌握捷運系統多少主機壞掉？多少鏡頭畫面無法存取？黃表示，從19日至今，DVR錄影功能沒問題，但是CCTV攝影鏡頭部分有5筆報修，包括髒污、網路當機與暫態離線等，都有處理。

簡舒培提及，案發後調畫面才知設備異常，非常離譜，也無示警系統，設置1萬多支監視器要幹嘛？

北捷補充，改善作為就是每天會去檢查回播功能是否正常，另外也會請廠商研議告警功能。

