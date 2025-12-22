宜蘭檢警鎖定台版地面師詐騙案溯源 荷槍實彈攻堅畫面曝光

宜蘭檢警鎖定台版地面師詐騙案溯源追查，警方荷槍實彈攻堅搜索詐團據點。（圖由警方提供）

宜蘭檢警聯手打詐，鎖定一起台版「地面師」詐騙案溯源追查，發現有黑幫共謀涉入，搜索涉案幫派堂口等詐團據點，查獲制式手槍、土製炸藥、槍枝零組件及子彈，4波查緝行動共查獲16人到案，警方今天（22日）公布霹靂小組攻堅驚險畫面。

羅東鎮謝姓中醫師經營的診所，去年底被指控是欠租百萬打死不搬的「羅東租霸」，直播主製作的「太扯、太扯」影片，在網路社群播放瘋傳，風波延燒一個月後，今年初被查出是起台版「地面師」詐騙案，不動產詐騙集團誆騙被害人黃金店面，再透過直播主猛批警方護航被害人試圖帶風向。

宜蘭檢警抽絲剝繭，查出涉入此案的詐騙集團有黑幫操控，今年1月到11月發動4波查緝行動，搜索當詐團據點的幫派堂口，查扣制式手槍、土製炸藥、槍枝零組件、子彈、幫派標誌口罩、別針徽章、存摺、契約，向宜蘭地方法院聲請扣押不法所得，即價值5000多萬元的3筆不動產獲准，16名嫌犯被依詐欺罪、洗錢防制法、偽造文書等罪移送法辦。

警方公布的攻堅畫面，霹靂小組全副武裝，每人荷槍實彈，衝進詐團據點，喝令所有人手放後面、趴下，由於事發突然，引起現場驚聲尖叫，警方壓制嫌犯後比對身分，再帶回偵辦。

宜蘭縣警局公開年度打詐成果，今年1至11月查緝詐騙集團39件309人，在受理件數及財損方面，上半年每月平均254件、財損數1億2911萬元，下半年月平均238件、財損數9818萬元，呈現逐降趨勢，顯示宜蘭檢警執行打詐已有成效。

警方查獲的子彈與土製炸藥。（圖由警方提供）

警方查扣有幫派字樣的打火機。（圖由警方提供）

當詐團據點的幫派堂口。（圖由警方提供）

