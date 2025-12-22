悚！張文最後落腳處曝光 「本來這天才要退房」還藏9刀15汽油彈

張文19日當天進入捷運站準備犯案的身影。（記者王冠仁翻攝）

27歲通緝犯張文上週五（19日）在北車M7出口、捷運中山站犯下震驚全國的隨機殺人案，在警方圍捕下，張文從誠品南西館墜樓身亡。事後警方循線找到張文生前最後的藏身處，發現房間還有15顆汽油彈、多把刀械沒被帶走，宛如小型軍火庫！

北市警今天（22日）下午召開記者會說明張文犯案過程，19日當天張文先後在中山區林森北路119巷、長安東路1段後方、中正區公園路租屋處縱火，疑為調虎離山轉移警方注意力。縱火後，張文到北車-M7出口沿線丟擲煙霧彈，57歲勇士余家昶見狀不僅捨命攔阻凶嫌，還破壞了張文準備好的整箱汽油彈，阻止傷害擴大，但不幸被張文砍到重傷不治。

隨後張文變裝混入人群逃逸，步行前往位於北市大同區南京西路上的千慧旅館，準備再次犯案。張文離開旅館後，到誠品南西店前持刀攻擊蕭姓騎士致死，進入店內持續持刀揮砍逛街民眾，致1人死亡。最後在警方圍捕下，張文從誠品南西店頂樓跳下身亡。

另據《鏡週刊》報導，張文17日在千慧旅館下榻，租了3天，原本預計20日退房，目前看來不符部分網友認為張文早就想好犯案得逞後結束生命的猜測。而警方到千慧旅館搜索，張文租的是間單人房，床上凌亂，有張文犯案中途回旅館換裝脫下來的黑色外套和短褲，還有一個背包，包內有4支用氣泡紙包裹的汽油彈。此外，房間角落還有一個和他推去北車一樣的行李箱，箱子內有11支汽油彈，警方還搜出9把長短刀，儼然是小型軍火庫，讓人不寒而慄。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

