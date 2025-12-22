桃園拉拉山登山團3人失聯 搜救員靠「離線地圖」成功接應

一行48人的登山團自桃園市復興區夫婦山出發，沿山區步道前往拉拉山神木區健行，途中有3人與團隊失去聯繫，搜救人員靠離線地圖成功接應。（圖由消防局第四大隊提供）

一行48人的登山團自桃園市復興區夫婦山出發，沿山區步道前往拉拉山神木區健行，途中有3人與團隊失去聯繫，團員於昨（21）日晚間6點16分向119報案，由於失聯登山客有使用離線地圖及定位APP，消防人員以此研判可能的位置，在晚間7點56分成功接應3名失聯登山客並引導下山，所幸3人都沒有外傷或身體不適，桃園市消防局第4救災救護大隊巴陵分隊小隊長陳信穎說，此次能迅速掌握失聯登山客位置並順利完成接應，除團員發現失聯後馬上報案，失聯登山客事前下載並使用離線地圖與定位應用程式，也幫助消防人員加速初步位置研判。

消防局於昨（21）日晚間6時16分接獲報案有登山客失聯，登山團領隊表示，一行48人自復興區夫婦山出發，預計行經山區步道前往拉拉山神木區健行，其中3名團員於行程途中失去聯繫，因無法確認其所在位置及身體狀況，並考量入夜後氣溫驟降及可見度大幅下降，基於人員安全考量，遂通報119請求消防人員協助。

經了解，團員最後一次接觸失聯的3名登山客時間為當日下午3點，地點位於拉拉山三角點，其後因山區地形及通訊不良，無法再取得聯繫，報案後，另有3名團員先行循原路線尋找失聯團員，並持續向消防單位回報情況，消防局獲報後立即派遣巴陵分隊出勤，由小隊長陳信穎帶隊，出動消防人員6人及救災車輛3輛前往現場，由於失聯登山客有使用離線地圖及定位APP，在尚未確認實際座標前，消防人員即依其回傳的離線地圖資訊，研判其可能所在區域，作為搜索與行動路線的重點範圍。

消防人員於晚間7時35分成功聯繫其中1名連姓登山客，藉由他的離線地圖APP回傳位置資訊，確認其目前位於達觀山三角點（座標：24.7242，121.4413），且3人身體狀況均良好，消防人員於晚間7點49分抵達登山口後上山接應，並於7點56分與自行前往團員及該迷途3名登山客會合，現場評估均無外傷或不適，隨即引導一行人安全下山，消防人員於晚間9點24分平安返回登山口，並於9點45分完成任務返隊。

巴陵分隊也提醒登山民眾，團體登山應事先規劃完整路線，並於行程中定時清點人數、保持聯繫，建議下載離線地圖及登山定位APP，並備妥行動電源，以利於通訊不良時仍可提供位置資訊，如發現同行人員一度失聯且位置、狀況無法確認，應及早通報119請求協助，並依消防人員指示行動，以確保人員安全。

