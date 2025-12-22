1219無差別攻擊事件傷者 可申請「犯罪被害補償金」

北市近日發生無差別攻擊事件，因有民眾並非在誠品南西或是捷運站受傷，並無店家和捷運公共意外險賠償，引起社會關注受害者保護制度與傷後撫卹服務。台北市法務局長連堂凱今（22日）表示，國家仍有各種保險與補償，可以透過犯罪人保護協會申請犯罪被害補償金。（記者蔡愷恆攝）

北市近日發生無差別攻擊事件，因有民眾並非在誠品南西或是捷運站受傷，並無店家和捷運公共意外險賠償，引起社會關注受害者保護制度與傷後撫卹服務。台北市法務局長連堂凱今（22日）表示，國家仍有各種保險與補償，可以透過犯罪人保護協會申請犯罪被害補償金。

法務局說明，捷運站內余姓亡者及其他傷者，均已確認可依「旅客運送責任保險」相關規定辦理理賠；另就3位受害亡者部分，犯罪被害人保護協會也將協助向台北地方檢察署申請遺屬補償金新台幣180萬元。

關於台北市長蔣萬安承諾會協助咎責，不過台北市議員鍾佩玲指出，加害人已經死亡，北市府現在可以提供什麼協助？

連堂凱回覆，台北市政府將持續協助死者家屬跟傷者受到良好照顧。法務局也補充，其餘補償事宜，府方正同步彙整相關捐款及可運用資源，後續將依既有制度全力提供協助；資訊如經確認，將於第一時間通知受害者及其家屬。目前以安撫傷者及被害家屬、掌握相關情況為優先。

