    首頁 > 社會

    兄弟家產糾紛哥哥竟找外人擄走弟弟 宜蘭礁溪警逮4嫌

    2025/12/22 16:12 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭礁溪劉姓兄弟爆發家產糾紛，哥哥竟找外人擄走弟弟，警逮4嫌到案。（圖由警方提供）

    宜蘭礁溪劉姓兄弟爆發家產糾紛，哥哥竟找外人擄走弟弟，警逮4嫌到案。（圖由警方提供）

    宜蘭縣礁溪鄉爆發劉姓兄弟因家產糾紛，哥哥竟教唆3名友人聯手將弟弟擄走，警方獲報後查獲4名嫌犯到案，查扣作案用球棒，並搜出5包毒品咖啡包，依妨害自由等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

    礁溪警分局今天（22日）指出，警方昨晚6點多接獲報案，直指23歲劉姓哥哥與19歲弟弟有家產糾紛，哥哥夥同其他2男1女將弟弟強押上車，弟弟被擄走後行蹤不明，讓家人擔心不已，警方成立專案小組偵辦。

    警方專案小組調閱監視畫面，鎖定作案車輛，案發後1小時，把劉姓哥哥在內的4名嫌犯逮捕到案，劉姓弟弟只有輕微擦挫傷，傷勢沒有大礙，警方在1名賴姓共犯身上搜出5包毒品咖啡包。

    劉姓兄弟因家產糾紛，哥哥找來外人擄走弟弟，消息傳出後，讓親屬直搖頭。礁溪警分局分局長黃靖堯表示，警方將持續打擊暴力犯罪，絕不寬貸，維護社會安全秩序，呼籲民眾切勿以身試法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣作案用球棒，並搜出5包毒品咖啡包。（圖由警方提供）

    警方查扣作案用球棒，並搜出5包毒品咖啡包。（圖由警方提供）

    擄人用球棒被棄置路面。（圖由警方提供）

    擄人用球棒被棄置路面。（圖由警方提供）

