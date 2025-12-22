為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    彰化民族路商圈揮舞鐮刀 街友涉恐嚇公眾被聲押

    2025/12/22 15:48 記者陳冠備／彰化報導
    55歲郭姓街友昨晚在彰化市民族路鬧區遊蕩時，手持鐮刀（紅圈處）在街頭揮舞。（民眾提供）

    55歲郭姓街友昨晚在彰化市民族路鬧區遊蕩時，手持鐮刀（紅圈處）在街頭揮舞。（民眾提供）

    北捷日前傳出隨機砍人事件，引發民眾不安，彰化市昨（21）日也發生驚悚一幕。1名55歲郭姓街友晚間在民族路鬧區遊蕩時，突然手持鐮刀在街頭揮舞，逛街民眾見狀驚慌閃避、四散逃離，警方獲報到場將人制伏帶回，依《刑法》恐嚇公眾罪嫌移送偵辦。檢方認為郭男居無定所、再犯風險高，今（22）日向法院聲請羈押。

    警方指出，案發地點位於彰化市民族路商圈，當時正值晚間人潮時段，郭男手持鐮刀在路上揮舞，雖未造成實際傷亡，但其神情怪異、舉止失控，已讓路過民眾心生恐懼，擔心釀成意外，緊急報警求助。

    警方獲報後，立即出動5、6名警力趕抵現場，發現郭男為轄區內常見街友，當場喝令其放下鐮刀，順利將人帶回派出所管束。警方調閱周邊監視器後，確認郭男有持刀對人揮舞行為，依刑法第305條恐嚇公眾罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    郭男供稱，鐮刀是在附近菜市場撿拾而來，並非刻意攜帶。檢方則指出，郭男過去曾涉及毀損公物等案件，這次再度涉犯恐嚇公眾罪，且另為他案拘提對象，經審酌其居無定所、缺乏穩定生活，為防止再度危害社會安全，檢察官複訊後已向彰化地方法院聲請羈押。

    警方到場當場喝令郭男放下鐮刀，將人帶回派出所管束並移送，檢方今向法院聲請羈押。（民眾提供）

    警方到場當場喝令郭男放下鐮刀，將人帶回派出所管束並移送，檢方今向法院聲請羈押。（民眾提供）

