北捷行控中心無法連續追蹤張文路徑 議員批貓捉老鼠「還要人工比對」

台北捷運公司總經理黃清信今於台北市議會交通委員會，針對19日隨機砍人事件進行專案報告，台北市議員汪志冰質疑，事發時，行控中心無法連續監控兇手路徑？北捷坦承無法連續性追蹤嫌犯行動；市議員徐弘庭痛斥，調閱監視器再回看，然後用人工方式比對嫌犯路徑，完全沒有辦法即時掌握。

汪志冰表示，張文當天下午4點59分從台北車站M8進站，下午5點34分從R2出口離開，間隔35分鐘，過程中的動線都在捷運站相關連接處或地下商場，一開始出狀況時，行控中心難道沒有辦法連續監控兇手的路徑，以利站務人員、警方等人員掌握動線？

北捷坦承，第一時間為了確認現場到底發生何事，行控中心會調閱事發位置的監視器畫面，也可看到個別畫面，但是無法看見連續性畫面。

汪志冰指出，目前只能看見單點影像，加上防不勝防，根本貓捉老鼠，如有連續性的追蹤方式，會比單點斷線方式好太多，有沒有辦法透過硬體設備或人工智慧應對？倘若可以預判嫌犯路徑，就有機會避免傷亡發生擴大至中山站的憾事。

黃清信說，會再去搜尋有無上述類型的產品，也會了解同業有無更好的做法，如果有合適的工具，北捷願意設置。

議員徐弘庭提到，先前新埔捷運站發生持刀案，就曾建議將監視器換成人工智慧辨識，市場上也有，推估應是受限傳輸問題與成本考量，並未添購，但是人命跟成本究竟孰輕孰重？還要調監視器回看，人工一一比對追蹤路徑，無法及時掌握，令人憤怒。

