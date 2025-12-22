為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷行控中心無法連續追蹤張文路徑 議員批貓捉老鼠「還要人工比對」

    2025/12/22 16:02 記者董冠怡／台北報導
    台北捷運公司總經理黃清信今於台北市議會交通委員會，針對19日隨機砍人事件進行專案報告。（記者董冠怡攝）

    台北捷運公司總經理黃清信今於台北市議會交通委員會，針對19日隨機砍人事件進行專案報告。（記者董冠怡攝）

    台北捷運公司總經理黃清信今於台北市議會交通委員會，針對19日隨機砍人事件進行專案報告，台北市議員汪志冰質疑，事發時，行控中心無法連續監控兇手路徑？北捷坦承無法連續性追蹤嫌犯行動；市議員徐弘庭痛斥，調閱監視器再回看，然後用人工方式比對嫌犯路徑，完全沒有辦法即時掌握。

    汪志冰表示，張文當天下午4點59分從台北車站M8進站，下午5點34分從R2出口離開，間隔35分鐘，過程中的動線都在捷運站相關連接處或地下商場，一開始出狀況時，行控中心難道沒有辦法連續監控兇手的路徑，以利站務人員、警方等人員掌握動線？

    北捷坦承，第一時間為了確認現場到底發生何事，行控中心會調閱事發位置的監視器畫面，也可看到個別畫面，但是無法看見連續性畫面。

    汪志冰指出，目前只能看見單點影像，加上防不勝防，根本貓捉老鼠，如有連續性的追蹤方式，會比單點斷線方式好太多，有沒有辦法透過硬體設備或人工智慧應對？倘若可以預判嫌犯路徑，就有機會避免傷亡發生擴大至中山站的憾事。

    黃清信說，會再去搜尋有無上述類型的產品，也會了解同業有無更好的做法，如果有合適的工具，北捷願意設置。

    議員徐弘庭提到，先前新埔捷運站發生持刀案，就曾建議將監視器換成人工智慧辨識，市場上也有，推估應是受限傳輸問題與成本考量，並未添購，但是人命跟成本究竟孰輕孰重？還要調監視器回看，人工一一比對追蹤路徑，無法及時掌握，令人憤怒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播