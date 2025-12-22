北捷連續攻擊案 蕭美琴：社會安全網仍需修補加強

副總統蕭美琴表示，北市隨機襲擊事件再次提醒我們，社會安全網仍有需要修補與加強之處。（總統府提供）

副總統蕭美琴今天表示，近期社會發生包括日前北市隨機襲擊事件，再次提醒我們社會仍存在焦慮感，社會安全網仍有需要修補與加強之處，後續影響需要政府、教育體系及民間共同投入，避免類似悲劇持續發生。

蕭美琴今接見「中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人」，肯定得獎者以專業、耐心與愛心陪伴誤入歧途的年輕人重返社會，成為社會安全網重要的後盾，不僅顯現觀護體系的成果，更帶來許多啟發；面對社會快速變遷，政府將持續與教育體系及民間共同合作，守護青少年的成長與社會安定。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴指出，這次得獎者來自學校、民間團體，以及政府矯正、檢察等相關機關，顯示每一個角色都不可或缺也十分重要，當今社會變化快速，尤其對青少年而言，必須面對時代變遷與新科技帶來的人際關係轉變，科技為下個世代創造更多機會，但也帶來許多挑戰，包含人際互動少了溫度與價值引導，使許多青少年在社會變遷中一時誤入歧途。

蕭美琴提到，近期社會發生包括日前北市隨機襲擊事件，再次提醒我們社會仍存在焦慮感，社會安全網仍有需要修補與加強之處。尤其是事件後續造成的影響，都需要各位持續以專業、耐心以及用心，與政府、教育體系及民間共同投入，避免類似悲劇持續發生。

蕭美琴表示，暴力事件不僅存在台灣，也在全球各地校園或公共場域中發生，透過新聞媒體不斷報導，進入青少年的生活與認知當中，更需要大家投入價值導向，以維持社會的安定及秩序，成為社會安全網重要的後盾。

蕭美琴說，旭青獎證明，青少年即使一時誤入歧途，在學校、社區及相關機關的共同努力下，仍能重新站起來、改變人生，甚至回饋社會，為年輕世代帶來啟發走向正途。最後她也代表總統及國家，感謝大家長期以來的用心與付出，並肯定所有得獎者在觀護與保護制度中，成為政府最好的夥伴。

蕭美琴今接見「中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人」，肯定得獎者以專業、耐心與愛心，陪伴誤入歧途的年輕人重返社會。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法