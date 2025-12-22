為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊案 蕭美琴：社會安全網仍需修補加強

    2025/12/22 15:42 記者陳昀／台北報導
    副總統蕭美琴表示，北市隨機襲擊事件再次提醒我們，社會安全網仍有需要修補與加強之處。（總統府提供）

    副總統蕭美琴表示，北市隨機襲擊事件再次提醒我們，社會安全網仍有需要修補與加強之處。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今天表示，近期社會發生包括日前北市隨機襲擊事件，再次提醒我們社會仍存在焦慮感，社會安全網仍有需要修補與加強之處，後續影響需要政府、教育體系及民間共同投入，避免類似悲劇持續發生。

    蕭美琴今接見「中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人」，肯定得獎者以專業、耐心與愛心陪伴誤入歧途的年輕人重返社會，成為社會安全網重要的後盾，不僅顯現觀護體系的成果，更帶來許多啟發；面對社會快速變遷，政府將持續與教育體系及民間共同合作，守護青少年的成長與社會安定。

    蕭美琴指出，這次得獎者來自學校、民間團體，以及政府矯正、檢察等相關機關，顯示每一個角色都不可或缺也十分重要，當今社會變化快速，尤其對青少年而言，必須面對時代變遷與新科技帶來的人際關係轉變，科技為下個世代創造更多機會，但也帶來許多挑戰，包含人際互動少了溫度與價值引導，使許多青少年在社會變遷中一時誤入歧途。

    蕭美琴提到，近期社會發生包括日前北市隨機襲擊事件，再次提醒我們社會仍存在焦慮感，社會安全網仍有需要修補與加強之處。尤其是事件後續造成的影響，都需要各位持續以專業、耐心以及用心，與政府、教育體系及民間共同投入，避免類似悲劇持續發生。

    蕭美琴表示，暴力事件不僅存在台灣，也在全球各地校園或公共場域中發生，透過新聞媒體不斷報導，進入青少年的生活與認知當中，更需要大家投入價值導向，以維持社會的安定及秩序，成為社會安全網重要的後盾。

    蕭美琴說，旭青獎證明，青少年即使一時誤入歧途，在學校、社區及相關機關的共同努力下，仍能重新站起來、改變人生，甚至回饋社會，為年輕世代帶來啟發走向正途。最後她也代表總統及國家，感謝大家長期以來的用心與付出，並肯定所有得獎者在觀護與保護制度中，成為政府最好的夥伴。

    蕭美琴今接見「中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人」，肯定得獎者以專業、耐心與愛心，陪伴誤入歧途的年輕人重返社會。（總統府提供）

    蕭美琴今接見「中華民國第22屆金舵獎暨旭青獎得獎人」，肯定得獎者以專業、耐心與愛心，陪伴誤入歧途的年輕人重返社會。（總統府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播