為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市警公布張文犯案計畫書內容 證實沒有其餘攻擊行動

    2025/12/22 15:50 記者王冠仁／台北報導
    張文犯案當天騎乘自己的機車跑到中山區縱火。（記者王冠仁翻攝）

    張文犯案當天騎乘自己的機車跑到中山區縱火。（記者王冠仁翻攝）

    台北市警方今天下午召開記者會，還原隨機殺人犯張文犯案前後的行蹤與時間，警方指出，根據張文的犯案計畫書，明確寫到中山區與租屋處「縱火」，還有北車與中山商圈「攻擊」，但在計畫書中，並沒有提到之後還有其他攻擊行動。

    警方根據查扣到的張文平板電腦，成功破解他的雲端內容、瀏覽紀錄後，不僅查出他購買相關犯罪裝備管道，也查出他預謀犯案已久，甚至還寫出犯案計畫書。

    據悉，張文在犯案計畫書中條列出超過20項的武器裝備清單，包含煙霧彈、汽油彈、各式刀械與防毒面具等物品。此外，他還直接在google map上註記要在中山區與租屋處縱火，並且在捷運台北車站與中山攻擊。

    警方研判，目前張文的犯案動機成謎，但推測他在中山區與租屋處縱火的目的，應該是要轉移警方焦點，達到調虎離山的目的，讓他有時間跟空間前往北捷與中山商圈執行殺人計畫。警方說，根據目前掌握到的犯案計畫書，沒有提到中山商圈攻擊後，還有其他下一步計畫或行動。

    警方強調，目前掌握的情資大多來自張文的雲端內容、瀏覽紀錄，但他犯案當天曾經回到自己租屋處縱火，燒毀自己的筆記型電腦。警方不排除這台筆電的硬碟資料中，有其他更詳盡的計畫與內容，目前正設法還原破解中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播