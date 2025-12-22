北市警公布張文犯案計畫書內容 證實沒有其餘攻擊行動

張文犯案當天騎乘自己的機車跑到中山區縱火。（記者王冠仁翻攝）

台北市警方今天下午召開記者會，還原隨機殺人犯張文犯案前後的行蹤與時間，警方指出，根據張文的犯案計畫書，明確寫到中山區與租屋處「縱火」，還有北車與中山商圈「攻擊」，但在計畫書中，並沒有提到之後還有其他攻擊行動。

警方根據查扣到的張文平板電腦，成功破解他的雲端內容、瀏覽紀錄後，不僅查出他購買相關犯罪裝備管道，也查出他預謀犯案已久，甚至還寫出犯案計畫書。

據悉，張文在犯案計畫書中條列出超過20項的武器裝備清單，包含煙霧彈、汽油彈、各式刀械與防毒面具等物品。此外，他還直接在google map上註記要在中山區與租屋處縱火，並且在捷運台北車站與中山攻擊。

警方研判，目前張文的犯案動機成謎，但推測他在中山區與租屋處縱火的目的，應該是要轉移警方焦點，達到調虎離山的目的，讓他有時間跟空間前往北捷與中山商圈執行殺人計畫。警方說，根據目前掌握到的犯案計畫書，沒有提到中山商圈攻擊後，還有其他下一步計畫或行動。

警方強調，目前掌握的情資大多來自張文的雲端內容、瀏覽紀錄，但他犯案當天曾經回到自己租屋處縱火，燒毀自己的筆記型電腦。警方不排除這台筆電的硬碟資料中，有其他更詳盡的計畫與內容，目前正設法還原破解中。

