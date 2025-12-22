為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    特斯拉掛假牌上路！苗栗男遭警攔查 車內再搜出K他命

    2025/12/22 15:33 記者彭健禮／苗栗報導
    林姓男子駕駛懸掛偽造車牌的特斯拉，車輛被警方查扣。（圖由警方提供）

    林姓男子駕駛懸掛偽造車牌的特斯拉，車輛被警方查扣。（圖由警方提供）

    45歲林姓男子駕駛懸掛偽造車牌的特斯拉，被警方攔查，結果車內又被查獲1包5公克的第三級毒品K他命，不僅被警方開出最高可罰7萬2000元罰單，車輛也被查扣，另也被依毒品、公共危險毒駕罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

    苗栗縣警察局交通隊今（22）日表示，交通隊員警於5日下午執行交通稽查勤務時，在竹南鎮大營路一帶，發現一輛灰色特斯拉電動汽車車牌色澤、字型與合法牌照明顯不符。

    經員警確認該特斯拉懸掛之車牌牌號已由原車主繳回監理站註銷，懸掛的車牌為變造車牌，即上前攔查。特斯拉駕駛林男於警方盤查時，說話吞吞吐吐且顧左右而言他，經徵得同意後，於車內查獲一包5公克的K他命毒品；林男也坦承有施用。

    警方指出，林男駕駛懸掛偽造車牌車輛上路，違反道路交通管理處罰條例第12條規定，予以開單，最高處7萬2000元罰鍰，並當場移置保管車輛及併罰非車輛所有人之駕駛人。另涉及毒品、公共危險毒駕罪嫌部分，則依刑事罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

    警方強調，毒駕釀生重大交通事故之事件層出不窮，政府全力防範，毒品唾液快篩呈陽性反應涉嫌毒駕者可處3至12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣牌照2年及駕照1至2年。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    特斯拉懸掛之車牌牌號已由原車主繳回監理站註銷。（圖由警方提供）

    特斯拉懸掛之車牌牌號已由原車主繳回監理站註銷。（圖由警方提供）

    警方在林男駕駛的特斯拉車內查獲1包5公克K他命 。（圖由警方提供）

    警方在林男駕駛的特斯拉車內查獲1包5公克K他命 。（圖由警方提供）

