（圖多）民眾自發到北捷隨機殺人案現場獻花悼念 1婦人在現場撕碎「小橘書」

北捷上週發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。台北車站M7出口案發現場堆滿悼念逝者的鮮花，22日下午近2點，一名婦人在鮮花堆前將事先撕碎的「小橘書（台灣全民安全指引）」撒落一地。（記者羅沛德攝）

台北捷運19日發生隨機持刀攻擊事件釀4死11傷，震驚社會。案發現場台北車站M7出口堆滿悼念逝者的鮮花，22日下午近2點，一名婦人在鮮花堆前將事先撕碎的「小橘書（台灣全民安全指引）」撒落一地，發洩情緒。由於先前傳出有網路貼文預告22日下1時30會在捷運系統引爆炸彈，婦人此舉引發現場一陣緊張。

通緝犯張文隨機殺人引發社會人心惶惶，捷運警察隊近日除了加強巡邏、戒備，鐵路警察局也針對與捷運系統共構的站體，派員加強聯防戒備。

請繼續往下閱讀...

台北車站M7出口及捷運中山站現場，不少人將鮮花放在案發處地上，悼念逝者，路過民眾大多神情凝重，也有人對著鮮花雙手合十祝禱。

台北市發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。22日下午近2點，一位婦人在鮮花堆前，將事先撕碎的「小橘書（台灣全民安全指引）」撒落一地，吸引許多民眾圍觀。（記者羅沛德攝）

1219北車北捷隨機攻擊案後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告22日下1時30在捷運系統引爆炸彈，警方上午在台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）

1219北車北捷隨機攻擊案後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告22日下1時30在捷運系統引爆炸彈，警方上午在台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）

1219北車北捷隨機攻擊案後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告22日下1時30在捷運系統引爆炸彈，警方上午在台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）

台北市發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。台北車站M7出口案發現場堆滿鮮花，不少民眾特地前來悼念逝者。（記者羅沛德攝）

1219北車北捷隨機攻擊案後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告22日下1時30在捷運系統引爆炸彈，警方上午在台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）

台北市發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會，警方持續在案發的捷運中山站外加強戒備。（記者羅沛德攝）

台北市發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。捷運中山站案發現場堆滿悼念逝者的鮮花。

台北市發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。捷運中山站案發現場堆滿悼念逝者的鮮花。

台北市發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。捷運中山站案發現場堆滿悼念逝者的鮮花。

台北市發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。捷運中山站案發現場堆滿悼念逝者的鮮花。

台北市發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。捷運中山站案發現場堆滿悼念逝者的鮮花。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法