無差別攻擊後基層警恐出走 北市議員籲調升「首都警消勤務加給」

台北市議員闕枚莎呼籲提高「首都警消勤務加給」。（圖由台北市議員闕枚莎提供）

捷運台北車站、中山商圈19日發生無差別攻擊，造成民眾受傷及社會高度不安，台北市議員闕枚莎今（22日）表示深感沈痛，並強調此類突發治安事件再次暴露出首都警消長期背負的壓力，警察同仁們已經很努力了，誰都不想發生這樣的憾事；更讓人憂心的是恐發生基層員警出走潮，呼籲市府盡快跟中央溝通，明年試辦調升「首都警消勤務加給」至現行的1.5倍至2倍。

闕枚莎指出，台北市作為國家首善之區，不僅是政經中心，更是各類大型陳抗與集會的匯聚地，警消同仁在高壓工作環境下，又發生這樣的突發治安事件，恐會發生出走潮，嚴重威脅首都的治安防護網，她之前在議會提案將「首都警消勤務加給」調升至現行的1.5倍至2倍，獲得台北市長蔣萬安連署並簽報內政部，市府必須積極與中央溝通，明年讓台北率先試辦，更期望明年擴散到全國，極力爭取讓警消同仁有更多保障與合理待遇。

請繼續往下閱讀...

闕枚莎表示，這次無差別攻擊案件，警消同仁在第一時間衝向現場、壓制兇嫌並搶救傷患，這不僅是體力的負荷，更是極大的心理挑戰，體力與心理素質都已達臨界點，但待遇卻未能如實反映首都勤務的「高風險、高複雜、高負擔」，將導致台北市面臨嚴峻的人才流失問題。

闕枚莎呼籲內政部及行政院，立即核備台北市的加給調升案，這不僅是對基層士氣的實質提振，更是穩定首都民心、確保公共安全最迫切的「投資」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法