出身軍人家庭 余家昶從小講義氣助人 余母常告誡：你這樣很傻

余家昶8旬母提到兒捨命救人心都碎了，但「以兒子為榮」。（記者李容萍翻攝）

台北捷運19日發生連續攻擊造成4死11傷，其中設籍桃園市龍潭區中興里57歲的余家昶，第一時間在台北車站英勇制止凶嫌點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，桃園市政府社會局長陳寶民今（22）日近午由中興里長彭石松陪同，代表桃園市長張善政至余家慰問，過程中，余母緊握陳的手、直說「謝謝你來」；而稍早1名自稱從新北林口來的民眾帶3萬元現金要給余家昶的8旬母親，則被她婉拒，並重申自己「不要外界捐助」。

六連霸里長彭石松表示，自己跟余家熟識，余父是職業軍人、任職國防部，祖籍浙江奉化，是位飽學的文官，他第一次參選里長時，余父曾操刀競選文宣和代筆許多墨寶；余母為人客氣、開朗、熱心里內活動。余家3個兒子，除了老大余家昶在金融業服務，老二美國哈佛大學畢業後任職台積電，老三在台電公司上班、三媳婦在教書。過去常見媽媽嚴格管教準備修理小孩時，爸爸總是出面制止，當爸爸管教準備修理小孩時、又換媽媽出面制止，夫妻倆相當疼愛孩子，是里內模範軍人家庭。

余母稍早受訪提到，余家昶的父親擔任軍職、曾參與忠烈祠策劃，當時就常帶著年幼的余家昶一起工作，家裡很嚴格，還曾被3個兒子抱怨家教太嚴，但她認為「如果沒有把你們教好，以後做壞事怎麼辦」；余家昶雖然從小就「憨憨呆呆」的，從小跟著父親有助人為樂的精神，但很孝順、勇敢，小時候就很講義氣、有助人的精神，兒子遇到別人吵架，也總是會挺身而出伸張正義，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。

余母強調，兒子從小就有正義感，也算是「憨膽」，雖然這次遇到突如其來的攻擊事件帶走兒子性命，非常不捨，新聞上看到台北市長蔣萬安也說兒子第一個挺身而出、救了很多人，自己也感到很安慰和驕傲，同時也以兒子為榮。

至於被問到是否需要社會上如何協助？余母堅強表示「不用」，從事軍職的先生去世後仍有半俸，加上兒子們每個月都會給她4000元花用，加上國民年金，還有平時自己也會種植蔬菜，生活上可以照顧好自己。

稍早1名自稱從新北林口來的民眾帶3萬元現金要給余家昶的8旬母親，被她婉拒，並重申自己「不要外界捐助」。（記者李容萍翻攝）

余家昶的母親出示日前與兒子視訊照。（記者李容萍翻攝）

桃園龍潭中興里長彭石松（左）安慰余家昶8旬母，他表示，余家父母相當疼愛孩子，是里內模範軍人家庭。（記者李容萍翻攝）

