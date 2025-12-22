高雄休假警見義勇為 助警制伏持刀男子

高雄休假員警龔大員見義勇為，機警助警制服持刀男子。（圖由警方提供）

高市昨午發生男子在人行道燒雜物製造煙霧，因北捷張文也是投煙霧彈再殺人，1名路人經過機警報案，又查獲該男機車踏板有柴刀，立刻以公共危險罪現行犯逮捕，這名見義勇為的路人原來是新興分局員警龔大員。

龔大員是新興分局前金派出所員警，他當天休假經過鼓山區壽山街案發地點，機警仍不顧安危協助制伏疑犯，分局長陳柏彰今（22）日公開表揚獎勵，盼藉此拋磚引玉，也鼓勵民眾發現任何可疑，立即報警並能見義勇為。

請繼續往下閱讀...

龔大員平日執勤認真負責也非常熱心，深獲長官及同事肯定，他昨天放假外出購物時，行經鼓山區壽山街發現陳姓男子舉止怪異，竟在人行道燃燒雜物，他立刻報警並通報119，警消獲報到場時，陳男已騎機車離去，但不久又騎車回現場，龔等人覺得不單純，合力將陳男攔住。

龔大員發現陳男機車踏板上有1把柴刀，立即上前將刀子搶扔遠處，陳男突向前衝企圖撿刀，被視為意圖攻擊警消，警方以辣椒水噴向陳男，龔也上前與在場警消合力制伏陳嫌。

陳男稱因與他人過節，隨身攜帶柴刀防身，但警方訪查後發現並無此人，警方聲請預防性羈押，今早獲「無保請回」。

陳男在人行道上燃燒雜物致影響交通安全，依涉嫌公共危險罪移送高雄地檢署；另陳男無故攜帶刀械，已違反社會秩序維護法第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，警方依法將陳男函請高雄地方法院簡易庭裁定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法