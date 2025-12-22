北市警公布張文犯案前換裝畫面 最後一餐在這裡解決

張文在便利商店買豆漿成為他最後一餐。（記者王冠仁翻攝）

台北市警方今天詳細還原張文犯案前後變裝、更換交通工具等詳細行蹤。期間警方發現，張文在中山區縱火前，曾經在一家便利商店買了一瓶豆漿，短暫坐在店內座位區10分鐘。他離開便利商店後就在中山區先後犯下兩起縱火案，並展開一連串犯罪行為，這一瓶豆漿也成為他墜樓身亡前的最後一餐。

根據警方今天公布的監視器畫面，張文在本月19日下午3時48分，於台北市林森北路119巷犯下第一起縱火案後，隨後還回租屋處縱火，再變裝前往北捷M8出口進入捷運站，展開一連串犯案。

警方調查，張文犯案當天下午，以步行方式離開公園路租屋處，隨後前往中山區，他下午3時27分曾經進入中山區林森北路一家便利商店，在店內拿出錢包以現金方式購買一瓶豆漿，隨後還在店內座位區喝豆漿約10分鐘，期間若有所思；他在3時47分離開便利商店後，下一分鐘就犯下首宗縱火案，直到他墜樓身亡前，再也沒有進食。

據了解，張文平時都是以步行方式離開租屋處，再騎乘YouBike共享單車外出，但是他名下的紅色機車近期幾乎都沒有騎回來租屋處，他都故意停放在中山區路旁，疑似就是在製造斷點，想增加警方追查難度。

