還原張文犯案詳細行蹤！多次變裝 警仍迅速鎖定身分

張文在中山區縱火時騎乘自己的機車。（記者王冠仁翻攝）

通緝犯張文仿效鄭捷也犯下北捷隨機殺人案，事發至今，外界多次質疑警方追捕速度太慢。對此，台北市警局今天下午召開記者會來澄清，警方也詳細還原張文當天的犯案行蹤、時間點，以及警方的處置作為。警方說，張文當天5度變裝，進入捷運站時還刻意遮蔽面容，更以煙霧彈製造混亂，增加警方追查難度，但警方火速追查，前後花費1個多小時就辨識出他身分。

警方指出，張文在本月19日下午3時48分與3時51分，先後騎機車到台北市林森北路119巷、長安東路縱火，警方最早獲報時間是3時53分。警方調閱監視器畫面追查，在下午4時40分，根據縱火者騎乘的機車車牌資料，查出他就是張文，還發現他穿著米色外套。

張文在中山區縱火完畢後，將紅色機車棄置在長安東路路旁，隨後脫下外套，穿著黑色上衣、戴黑色鴨舌帽變裝，再騎乘YouBike逃回公園路租屋處。

警方說，張文在下午4時53分於租屋處縱火後，59分就穿著連身雨衣、拉行李箱，由北捷M8進入捷運站。他在捷運站內再次變裝，他脫下雨衣露出內著的戰術背心、戴上防毒面具遮蔽容貌，從5時23分開始至26分之間，丟擲3顆汽油彈、17顆煙霧彈並殺害前來阻止他的余家昶，在4分鐘內製造混亂。

張文首波犯案後，迅速脫下戰術背心與防毒面具，從隨身背包中拿出先前的米色外套穿著，他原本還有準備另外一雙鞋子要換穿，但疑因想混入人群中逃離現場，來不及換穿而將鞋子棄置在地，隨後從中山地下街前往誠品南西店進行第2波攻擊。

警方說，張嫌在北捷內犯案時間其實只有4分鐘，但他熟知警方會調閱監視器畫面來追查，於是刻意遮蔽容貌、丟擲煙霧彈製造混亂。警方在他下午5時許丟擲煙霧彈後，根據中山警方掌握的縱火情資、訪查他租屋處房東，在6時38分確認縱火案與丟擲煙霧彈都是張文所為，隨即展開聯合圍捕。

張文在中山區縱火後變裝改騎共享單車。（記者王冠仁翻攝）

張文身穿雨衣進入捷運站。（記者王冠仁翻攝）

張文在捷運站內戴上防毒面具並脫下雨衣再次變裝。（記者王冠仁翻攝）

張文在捷運站內犯案完後，脫下戰術背心與防毒面具，還一度想更換鞋子逃離。（記者王冠仁翻攝）

