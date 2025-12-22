北捷連續攻擊》張文金流紀錄曝光 除了母親沒人匯錢給他

警方今天清查出張文的金流紀錄。（本報合成）

台北市警方偵辦張文北捷隨機殺人案，在今天金融機構上班後，著手調閱張文曾使用過的中華郵政帳戶等金融資料。由於張文在2022年因酒駕退伍，退伍後在2023年6月至2024年6月擔任保全，警方於是從2024年前後開始釐清張文金流；初步清查，他中華郵政帳戶金流沒有異狀，大多用來繳房租，而且除了他母親每季匯錢外，沒有其他異常金流匯入。

據了解，張文主要使用的金融機構為中華郵政，警方清查他去年初至今的帳戶金流，他在去年初帳戶內原本還有9萬多元，應是他當保全時的薪水儲蓄。他母親從去年初開始，在每年1月、4月、7與10月，每季匯3萬元資助，除了他母親以外，尚無發現有其他人匯款到他的中華郵政帳戶。

不過，警方發現，張文中華郵政帳戶近2年來，常有不定期、不定額的現金存入，金額從數千元至1萬多元不等，最高不超過2萬元，總共14次。警方研判，張文今年開始每月要負擔1萬7千元房租，他母親平均每月贊助1萬元，他要另外負擔7千元房租與生活開銷，他應該有透過打零工、以現金方式領取薪水。

據悉，張文中華郵政的帳戶支出，今年來只有每月定期匯出1萬7千元房租。他名下還有一張中華郵政的簽帳金融卡，主要都是用來支付網路上的小額消費，警方不排除他就是用這張簽帳金融卡在網購平台上陸續買來相關犯案裝備。

此外，張文的金流紀錄堪稱「簡單乾淨」，並無特殊異常狀況，他在11月初時，帳戶只剩下5千多元，犯案前一天，帳戶只剩39元。

警方說，除了張文的中華郵政帳戶外，警方不排除他還有其他金融機構帳戶或信用卡，正全力釐清當中。

