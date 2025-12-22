強化移工火災應變能力 基市消防局辦宿舍夜間消防演練

為避免語言不通，特別安排疏導人員持哨音式指揮棒作為輔助示警設備。（記者吳昇儒翻攝）

我國外籍移工人數目前已超過80萬人，大多居住在工業區的宿舍內。基隆市消防局擔心他們對我國消防設備熟識度不足，特別前往大武崙工業區內某外籍移工宿舍，辦理夜間消防演練。演練情境模擬因電器使用不當引發火災，實地進行初期滅火、通報、疏散避難、集合清點等流程，讓移工熟悉火災發生時的正確流程，提升應變能力。

基市消指出，移工大多採輪班制，作息不同，且為了能快速進入休息、睡眠，經常會配戴耳機，而移工對火災避難語音的語言敏感度不足，因此，此次演練特別於各樓層配置大聲公及哨音式指揮棒作為輔助示警設備。演練中強調火災發生第一時間應立即大聲呼喊示警，提醒所有人員迅速避難逃生，避免延誤撤離時機。

當人員疏散到室外安全集合地點後，隨即啟動人員清點與回報機制，由管理人員逐一確認撤離情形，掌握是否仍有人員受困或未到位，確保全體住戶安全，落實災害現場人員管控與安全確認。

廠長表示，公司十分重視移工宿舍的消防安全管理，平時即落實宿舍人員的出入管制，確保災害發生時能立即初期滅火、通報及避難引導，定期辦理消防演練，讓員工熟悉整體應變流程。

消防局長游家懿指出，透過實地實景的消防演練，檢視移工宿舍火災發生時的應變作為及人員清點流程，提升住戶防火警覺以及對於避難的熟悉及敏感度，強化宿舍消防安全管理，守護住戶生命安全。

現場拿出滅火器，演練如何初級滅火。（記者吳昇儒翻攝）

人員抵達疏散點後，進行清點。（記者吳昇儒翻攝）

