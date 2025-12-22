為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    防北捷連續殺人模仿效應 苗警列1人高風險加強監控

    2025/12/22 13:21 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣警局長王森瑒，今年11月2日苗栗市街頭發生隨機殺人事件後，盤點勾稽出潛在風險27人，經訪查有1人有暴力傷害及毒品前科，列高風險，已增加訪查頻率加強控管。（資料照）

    苗栗縣警局長王森瑒，今年11月2日苗栗市街頭發生隨機殺人事件後，盤點勾稽出潛在風險27人，經訪查有1人有暴力傷害及毒品前科，列高風險，已增加訪查頻率加強控管。（資料照）

    北捷連續殺人案震驚社會，苗栗縣警察局長王森瑒今（22）日表示，苗縣勾稽出1人高風險加強監控，並加強車站及學校周邊巡邏密度，同時宣導萬一碰到，建議「逃」、「躲」、「打」之應變順序，加以自保原則。

    苗栗縣議會今天臨時會，北捷連續殺人案成焦點，縣議員禹耀東、温俊勇及陳光軒等人皆發言憂心模仿效應。王森瑒答詢表示，今年11月2日苗栗市街頭發生隨機殺人事件後，警方與心衛中心盤點勾稽出潛在風險27人，經訪查有1人有暴力傷害及毒品前科，且情緒相對不穩定，列高風險，已增加訪查頻率加強控管。

    王森瑒表示，此外，針對全縣12處公車站、火車站及高鐵站，也加強巡邏密度，提高見警率，站點上、下旅客較多的尖峰時間重點巡守派員守望，讓民眾感受警方的關心，並與車站保持聯繫，一旦發生狀況即時處理。

    王森瑒指出，如果在隨機攻擊現場，警政與公共安全專家建議應變流程及自保原則為，一、「逃」（逃離現場）：這是第一要務。不低頭滑手機，隨時留意周遭異樣，如行為怪異、刻意靠近者，若覺察不對勁，應立即往人多或反方向逃離，保持4到6公尺的安全距離。

    二、「躲」（隱蔽躲避）： 若無法逃離，應尋找掩體，如商店、有鎖的房間躲避，並關閉燈光與靜音手機；三、「打」（緊急防禦）：這是最下策，若無處可逃，應善用隨身物品或環境工具，如雨傘、手提包等防禦。

    此外，陳光軒指出，中央發放有俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》手冊，內容也有民眾遇緊急事件之應處之道，也請縣府民政處督促各鄉鎮市公所落實發送到各戶，並鼓勵民眾詳加閱讀，提升自我保護能力。

