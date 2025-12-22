模仿張文！白目餐飲連鎖店員工高鐵拍抖音丟「煙霧彈」 業者道歉：已開除

27歲嫌犯張文19日接連在台北車站、捷運中山站犯下隨機殺人案，釀4死11傷。（資料照）

嫌犯張文犯下隨機殺人案震驚社會，然而卻傳出模仿潮。一名男子刻意在高鐵月台拍攝從「手提袋內拿出寶特瓶」的抖音影片，並標記「高鐵沒煙霧彈」、「搞笑視頻（中國用語，台稱影片）」，引爆大眾怒火，男子身分被肉搜出來，其任職的店家負責人為此二度致歉，並強調已開除該男子。

綜合媒體報導，社群平台近日流傳一段影片，一名穿藍色外套、戴口罩的男子，在高鐵月台上左顧右盼後，蹲在地上，從手提袋內拿出一罐裝著不明液體的寶特瓶耍弄，影片還刻意標註「高鐵沒煙霧彈」，「搞笑視頻」、「搞笑」等標籤。

影片引發批評「毫無同理心」「無知當有趣」，有網友留言質疑「這時間點，開這玩笑，覺得很有趣？」「怎麼會在這麼敏感的時間拍這個？」不料，該名男子還一一回覆「我玩水錯了嗎？」甚至回嗆「怕什麼？」

男子的身分隨後被肉搜出來，是台北連鎖店黃媽媽私房雞肉的員工，網上甚至出現抵制聲浪。為此，該品牌21日在官方臉書聲明致歉，澄清爭議影片中人物雖為該公司員工，但不是品牌負責人，該員工過去曾因行銷企劃需求，於官方產品介紹影片中「飾演」老闆，此僅為影片腳本與人設，並非事實，「造成大眾對經營者身分的誤解，以及誤以為這是老闆本人的立場，深知過去行銷操作上思慮不周」，對此致上最深歉意。

聲明強調，該影片是由該名員工於其「私人抖音帳號」自行拍攝並上傳，絕非由本公司官方帳號發布。品牌負責人也拍影片親上火線說明，「我們公司未能在第一時間內去制止感到很遺憾」，「對受害者及家屬致上最高歉意」「在昨天下午已經立即解雇該名員工。」

