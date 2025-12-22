為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷隨機殺人案後 台南「忍者哥」揹疑武士刀現身警急攔查

    2025/12/22 12:43 記者王俊忠／台南報導
    台南十大傳奇人物之一的的「忍者哥」，21日晚以忍者武士刀裝出現在海安路耶誕日活動現場，警方絲毫不敢大意，主動上前攔查、登記身分資料。（圖取自臉書爆廢公社）

    台南十大傳奇人物之一的的「忍者哥」，21日晚以忍者武士刀裝出現在海安路耶誕日活動現場，警方絲毫不敢大意，主動上前攔查、登記身分資料。（圖取自臉書爆廢公社）

    長年出沒在台南街頭、被在地人封為台南10大傳奇人物之一的「忍者哥」，多年來常以東瀛忍者裝扮、騎腳踏車出現在市區街道；昨晚他再次現身海安路耶誕節活動現場。因逢「1219北捷隨機殺人案」發生後敏感時機，員警看到忍者哥身揹疑似武士刀，主動上前盤查，發現是1把塑膠棍棒物，無殺傷力，仍提醒他避免這種裝扮外出，以免引發誤會，登記身分後就讓他離去。

    據了解，這名被列為台南10大傳奇人物的忍者哥，是1名年約43歲的李姓男子。21日晚間9點許，李男又以一身黑色忍者衣裝打扮、出現在中西區海安路的「2025糖果森林海安耶誕日」活動。因為北捷隨機殺人案發生後，全國警方加強戒備、提高見警率，並強化網路巡邏與查辦留言恐嚇的網友，嚴防模仿行徑。台南警方針對歲末大型活動也加強維安。

    南市警二分局副分局長陳勇志表示，昨晚分局員警在海安路耶誕日活動現場，看到李男忍者裝扮現身、還揹著1把疑似武士刀的長形器械，不敢大意，主動上前攔查。員警檢視李男的長形器械內是1把塑膠製的棍棒物，並非長刀，沒有殺傷力；但仍提醒李男避免類似裝扮外出，以免引起誤會，也呼籲民眾參加任何活動，請勿攜帶危險物品，以免觸法。

    有網友說，北捷隨機殺人、攻擊事件風聲鶴唳，台南傳奇人物忍者哥觀賞表演遭警察盤查帶走，在社會案件發生後，真的不要穿奇裝異服在外面走動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播