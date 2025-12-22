為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    天赦日前要吃素？台東名店飛來橫禍 機車莫名衝進來

    2025/12/22 12:24 記者劉人瑋／台東報導
    機車撞入後被扶正，店內狼籍。（警方提供）

    機車撞入後被扶正，店內狼籍。（警方提供）

    昨（21）日是「天赦日」，又是80年一遇與冬至重疊，許多人吃素求平安，但20日「天赦日」前夕台東縣知名素食老店卻遭橫禍，晚間10點多一輛機車疑似為了閃避自小客車嚇到調頭，意外衝入店中，所幸「老老闆娘」及時發現閃躲，僅受輕傷，不過隔天生意因此泡湯。

    從行車記錄器可見，機車騎士到達路口時，突然轉彎衝進店內，所幸剛好往空桌子撞去，桌椅如保齡球瓶一樣飛散，店內的狗馬上往外衝，「老老闆娘」雖有閃避動作，仍被橫飛桌子撞到，痛得彎腰坐下。

    台東警分局獲報，台東市寶桑路與福建路口的「蘇天助素食店」發生交通事故，曾男（年約40多歲）騎乘重機車行經福建路與寶桑路口，在事故地點疑似為閃避羅女（年約20歲）駕駛自小客車，曾男不慎撞進附近素食店內，曾男及店內老老闆娘林女兩人均受傷，所幸無大礙。

    警方對雙方酒測後發現雙方駕駛皆無酒駕，單純是收驚嚇才肇事，但女駕駛為幹道，機車騎士巷道則有讓路標示，肇責仍待判定。

    店家是有70年屹立不衰的素食老店，素麵與筍湯最爲熱門，加上營業得晚，也是老台東人宵夜熱門選項。

    店家表示，天赦日多有民眾為求業障被赦而茹素，但這麼一撞也不能做生意了。在傳統民間信仰中，天赦日象徵「上天赦罪」的日子，意指神明定期對人間開恩，提供反省與改過的時機。

