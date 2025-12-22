為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    防範北捷殺人案模仿效應 高檢署強化警檢應變聯繫機制

    2025/12/22 12:14 記者王定傳／台北報導
    高檢署檢察長張斗輝。（資料照）

    台北車站及中山商圈近日發生重大治安事件，高檢署為了防範類似事件引發模仿效應，成立「督導應變小組」並責成全國各地方檢察署，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，強化預警、通報與即時應處機制；高檢署檢察長張斗輝今並指示，各地檢對涉及網路、大眾運輸系統等恐嚇及危害公眾安全相關案件，應統一由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

    張斗輝並指示，為強化檢警合作與資訊暢通，司法警察機關如接獲相關報案或偵辦線索，應與各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」窗口保持密切聯繫及報請檢察官指揮偵辦，以確保應變小組得即時掌握情資並統籌應處。同時，各地方檢察署亦應指定專責窗口與司法警察機關保持即時聯繫，確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行。

    高檢署重申，對於任何以恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公共安全之行為，檢察機關將秉持「依法從嚴、從速」原則偵辦，並持續與警、調等司法警察機關密切合作，確保社會秩序與民眾安全不受威脅。

    新北地檢署則表示，已奉高檢署指示，由檢察長郭永發指派重大刑案專組及機動專組主任檢察官及檢察官成立防範恐怖攻擊應變小組，並與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，俾即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效。

    新北檢表示，就轄區內重大恐嚇公眾危害治安案件，秉持從嚴從速原則偵辦，近日新北市蘆洲區捷運站出口、三峽區某加油站內所發生重大恐嚇公眾案件，檢方已向法院聲請羈押被告獲准，爾後亦將持續與轄區內的司法警察機關合作，就危害公眾安全的案件強力執法，以確保社會秩序及民眾安全。

