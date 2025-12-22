250萬幫浦消防車功能特殊 達麗建設回饋社會慨捐南市消防局

這輛幫浦消防車配備高壓細水霧系統、水箱及拖船鉤等設備，價值250萬元。（記者蔡文居攝）

達麗建設事業股份有限公司奉獻社會不遺餘力，今天捐贈台南市政府消防局，1輛價值250萬元的幫浦消防車。捐贈儀式在今天南市府舉辦東區「宜居後甲」社宅動土典禮後舉行，由達麗建設董事長謝志長代表捐贈，由市長黃偉哲受贈並回贈感謝狀。

南市消防局表示，達麗建設公司曾捐贈台南市政府多功能建物，這次再度捐贈南市消防局1輛幫浦消防車，該車配備高壓細水霧系統、水箱及拖船鉤等設備。該消防車具備高機動性、高效節水、降低受災戶水損等特點，除可執行滅火任務之外，遇水災時也能拖曳船艇出勤，將成為南市第一線火災應變不可或缺的主力。

黃偉哲表示，感謝達麗建設慷慨捐贈消防局救災車輛，這輛多功能救災車對於提升災害應變及救援成效具有重大助益，政府資源有限，但民間力量無窮，此次達麗建設的捐贈，不僅充實南市消防救災能量，更提升災害搶救效能，為市民打造更安全的生活環境。

南市消防局長楊宗林表示，感謝達麗建設支持消防工作，消防局肩負守護市民生命財產安全的重責大任，隨著時代環境變遷，災害型態日益多元且複雜，消防局持續精進專業技術與裝備能量，努力提升救災效率與搶救品質。

達麗建設董事長謝志長（左）代表捐贈南市消防局幫浦消防車，由市長黃偉哲（右）代表市府受贈。（記者蔡文居攝）

