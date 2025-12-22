為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    250萬幫浦消防車功能特殊 達麗建設回饋社會慨捐南市消防局

    2025/12/22 12:02 記者蔡文居／台南報導
    這輛幫浦消防車配備高壓細水霧系統、水箱及拖船鉤等設備，價值250萬元。（記者蔡文居攝）

    這輛幫浦消防車配備高壓細水霧系統、水箱及拖船鉤等設備，價值250萬元。（記者蔡文居攝）

    達麗建設事業股份有限公司奉獻社會不遺餘力，今天捐贈台南市政府消防局，1輛價值250萬元的幫浦消防車。捐贈儀式在今天南市府舉辦東區「宜居後甲」社宅動土典禮後舉行，由達麗建設董事長謝志長代表捐贈，由市長黃偉哲受贈並回贈感謝狀。

    南市消防局表示，達麗建設公司曾捐贈台南市政府多功能建物，這次再度捐贈南市消防局1輛幫浦消防車，該車配備高壓細水霧系統、水箱及拖船鉤等設備。該消防車具備高機動性、高效節水、降低受災戶水損等特點，除可執行滅火任務之外，遇水災時也能拖曳船艇出勤，將成為南市第一線火災應變不可或缺的主力。

    黃偉哲表示，感謝達麗建設慷慨捐贈消防局救災車輛，這輛多功能救災車對於提升災害應變及救援成效具有重大助益，政府資源有限，但民間力量無窮，此次達麗建設的捐贈，不僅充實南市消防救災能量，更提升災害搶救效能，為市民打造更安全的生活環境。

    南市消防局長楊宗林表示，感謝達麗建設支持消防工作，消防局肩負守護市民生命財產安全的重責大任，隨著時代環境變遷，災害型態日益多元且複雜，消防局持續精進專業技術與裝備能量，努力提升救災效率與搶救品質。

    達麗建設董事長謝志長（左）代表捐贈南市消防局幫浦消防車，由市長黃偉哲（右）代表市府受贈。（記者蔡文居攝）

    達麗建設董事長謝志長（左）代表捐贈南市消防局幫浦消防車，由市長黃偉哲（右）代表市府受贈。（記者蔡文居攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播