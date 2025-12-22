為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    海巡背緝毒犬登船 查扣逾百萬包私菸、市值破億元

    2025/12/22 11:59 記者蔡清華／高雄報導
    橋檢破獲走私洋菸，查扣滿船百萬包私菸。（記者蔡清華翻攝）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    橋檢破獲走私洋菸，查扣滿船百萬包私菸。（記者蔡清華翻攝）

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    橋頭地檢署偵辦漁船接駁走私洋菸，指揮海巡員背緝毒犬登船查緝，一舉查扣101萬2150包洋菸，市價約1億元 ，包括3船長在內5嫌，被依輸入私菸罪起訴。

    橋檢接獲情資，私菸集團企圖於外海 以漁船走私輸入大量私菸，張春暉檢察長指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官 郭郡欣指揮海巡、警方追查發現金佶利29號、金佶利27號、全豐滿號等3艘漁船，今年8月間前往公海及領海海域，接駁未經許可輸入之私菸後，於8月27日陸續駛入高雄興達漁港停靠卸駁。

    私菸集團正準備以貨車入港載運私菸時，專案小組見時機成熟，持橋頭地方法院核發之搜索票執行搜索，海巡員背負緝毒犬登船，進入船倉密室，查扣未向主管機關申報進口之私菸共101萬2150包，含紙菸81萬7130包，加熱菸19萬5020包，市價約新臺幣1億元 。

    檢方今年12月16日偵查終結，認張姓船長等5名私菸集團成員涉犯菸酒管理法45條第2項之輸入私菸罪嫌，將其等提起公訴，扣案私菸聲請法院宣告沒收。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    海巡員背緝毒犬登船查緝私菸。（記者蔡清華翻攝）

    海巡員背緝毒犬登船查緝私菸。（記者蔡清華翻攝）

    私菸集團以漁船接駁進港。（記者蔡清華翻攝）

    私菸集團以漁船接駁進港。（記者蔡清華翻攝）

